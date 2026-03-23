Última oportunidad para ver "La nieta del dictador" en Espacio La Huella

¿Qué sucede cuando la historia no se puede enterrar y solo una voz inocente se atreve a enfrentarla? La respuesta se construye en escena, interpelando al espectador desde un lugar íntimo y colectivo a la vez.

Una experiencia que conmueve

El impacto en el público ha sido uno de los aspectos más destacados de esta propuesta. Las opiniones coinciden en resaltar la intensidad de la experiencia y el nivel de las interpretaciones. “Tremendos actores los dos y, sobre todo, Serrana, que sostiene un monólogo durante más de una hora. La obra impacta en los sentimientos, desde una realidad dolorosa”, expresó un espectador tras la función.

Otra asistente señaló: “Recomiendo mucho ir a verla. Sublime la actuación de la nieta, alucinante todo lo que logra con sus expresiones. Es una obra muy bien guionada y actuada”. En la misma línea, se repiten las valoraciones sobre la capacidad de la obra para generar una experiencia emocional profunda: “Nos impresionó salir tan conmovidos. Es una historia dura, que transita por la ternura, la tristeza, el enojo y también el humor”.

Más allá de las valoraciones individuales, hay un consenso. "La nieta del dictador" es una obra que no deja indiferente. “Hacía tiempo que no me conmovía tanto una obra”, resumió uno de los comentarios. Esa capacidad de movilizar emociones, de incomodar y, al mismo tiempo, generar momentos de humor es uno de los rasgos distintivos de esta propuesta.

Con una duración de 75 minutos, esta experiencia teatral llena de ternura, dolor y el humor, deja huella más allá de la sala. Las reservas pueden realizarse al 099 782 435. Es la última función y, según coinciden quienes ya la vieron, no es una obra para dejar pasar.