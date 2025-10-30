¿Qué pasa cuando te enfrentas a la muerte?

“Baile de huesos” no ofrece respuestas. Ofrece espejos. Cada escena es una pregunta abierta sobre la culpa, el deseo y la esperanza. Una invitación a mirar de frente lo que se prefiere esconder.

El elenco, integrado por Fernando Amaral, Mario Erramuspe, Gabriela Quartino, Melisa Artucio y Fabiana Sánchez, sostiene con precisión quirúrgica una puesta que oscila entre la ternura y el espanto. El espectador asiste, casi en secreto, a un encuentro entre vivos y muertos, pero también entre lo que somos y lo que tememos ser.

El diseño visual acompaña con sutileza esta atmósfera de tránsito. Victoria Cretenze en el vestuario, Matías Dopasso en la escenografía y Paula Martel en la iluminación construyen un universo estético que respira oscuridad y belleza al mismo tiempo. Todo sucede en una frontera indefinida, donde la vida y la muerte comparten escenario.

La autora, Elena Belmonte, lleva décadas explorando los pliegues de la condición humana. Su obra ha recorrido teatros de España, Suiza, Argentina y Estados Unidos, y ha sido premiada con el Lázaro Carreter y otros reconocimientos internacionales. En Baile de huesos vuelve a su gran tema, la fragilidad de estar vivos.

Las funciones son todos los lunes de noviembre a las 20:30 horas en Teatro La Cretina.

Las entradas están disponibles en RedTickets.

En Instagram: @bailedehuesos