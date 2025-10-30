Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Baile de huesos | Teatro La Cretina |

Baile de huesos

¿Qué pasa cuando te enfrentas a la muerte?

Esta es la historia de cuatro personas que viven de espaldas a sus sueños, o de espaldas a su realidad y se encuentran con la muerte.

En el escenario del Teatro La Cretina (Soriano 1236), cuatro personajes se cruzan con su final. Podría ser su fin biológico, pero también el de ese instante en el que uno se reconoce, sin máscaras, frente a lo que fue o lo que pudo haber sido. Son seres que viven de espaldas a sus sueños o a su realidad, aplastados por frustraciones que se acumulan con la misma paciencia con la que se construye una tumba.

La dirección de Balestrino, joven creador con una sólida trayectoria y varios reconocimientos —entre ellos los Premios Florencio y el Concurso de Dramaturgia COFONTE-AGADU—, imprime al texto una cadencia hipnótica. Nada sobra. Nada distrae. Cada movimiento, cada silencio, parece tallado con bisturí.

“Baile de huesos” no ofrece respuestas. Ofrece espejos. Cada escena es una pregunta abierta sobre la culpa, el deseo y la esperanza. Una invitación a mirar de frente lo que se prefiere esconder.

El elenco, integrado por Fernando Amaral, Mario Erramuspe, Gabriela Quartino, Melisa Artucio y Fabiana Sánchez, sostiene con precisión quirúrgica una puesta que oscila entre la ternura y el espanto. El espectador asiste, casi en secreto, a un encuentro entre vivos y muertos, pero también entre lo que somos y lo que tememos ser.

El diseño visual acompaña con sutileza esta atmósfera de tránsito. Victoria Cretenze en el vestuario, Matías Dopasso en la escenografía y Paula Martel en la iluminación construyen un universo estético que respira oscuridad y belleza al mismo tiempo. Todo sucede en una frontera indefinida, donde la vida y la muerte comparten escenario.

La autora, Elena Belmonte, lleva décadas explorando los pliegues de la condición humana. Su obra ha recorrido teatros de España, Suiza, Argentina y Estados Unidos, y ha sido premiada con el Lázaro Carreter y otros reconocimientos internacionales. En Baile de huesos vuelve a su gran tema, la fragilidad de estar vivos.

Las funciones son todos los lunes de noviembre a las 20:30 horas en Teatro La Cretina.

Las entradas están disponibles en RedTickets.

En Instagram: @bailedehuesos

