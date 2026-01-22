"Rusito" González: su vuelta a Los Muchachos y el "vicio" por hacer Carnaval

Pero si la decisión ya estaba tomada, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? González contó que todo comenzó en una comida con gente que integra Los Muchachos, con quienes tiene una “gran” relación que “traspasa” el Carnaval. “Es una gran amistad que tengo con ellos, salí nueve años en el conjunto y este va a ser el décimo”.

“Estas propuestas siempre endulzan, más para aquellos que tenemos el vicio de hacer Carnaval. Hay momentos y charlas que uno siempre quiere tener, porque el Carnaval es nuestra pasión, pero nunca fue una decisión que tomé por resultados”.

La decisión de sumarse a Los Muchachos fue algo que le costó “muchísimo” pero reveló que si bien todo comenzó a gestarse en esa comida, ese fue el momento en que “más me picó el bichito” de volver. “Me costó como dos meses responderle”, reveló.

Sus objetivos para el Carnaval 2026

“Yo me quedo más con los procesos que con los resultados, que a veces pueden ir de la mano, pero en realidad esto es subjetivo. No solamente depende de lo que estés haciendo, sino también de los conjuntos que están compitiendo y del gusto del jurado”, explicó.

El “Rusito” reveló que “nunca me enojé con un jurado” porque son personas “que tienen sus gustos personales y artísticos” pero que también depende de como “agarres” a esa persona. “Nosotros podemos tener nuestras personalidades, nuestros gustos, pero a veces puede haber un día en que todo cambie. Somos mortales”, explicó.

En cuánto a lo que es el proceso de cara al próximo Carnaval, González aseguró que está “disfrutando mucho” con un grupo artístico “divino” en el que hay gente que viene del Carnaval pero también del palo musical y teatral. “Me gusta mucho la posibilidad de compartir con gente que viene con otra cabeza”.

“A mí me gusta mucho la gente, me gusta ese contacto de poder darnos un abrazo, sacarnos una foto, de poder sacar una sonrisa e improvisar. Me parece que esa es la esencia del Carnaval que no se puede perder”, reflexionó.

“La chance de elegir”: el espectáculo de Los Muchachos

Para este 2026, el equipo artístico decidió que Mujer Bonita y Lula, sean las parodias que presentarán Los Muchachos este año. El título del espectáculo va a plantear que durante la vida, a las personas “le aparecen oportunidades y otras no” y hay quienes buscan oportunidades “toda su vida y nunca llegan”.

En la primera parodia, la historia cuenta la vida de una mujer que vive en la calle y la de un empresario “que parece tener la vida resuelta” y que en “esa diferencias de mundos” ambos eligen el amor.

Por otro lado, Lula se va a basar en la película “El hijo de Brasil” que muestra la vida del actual presidente brasilero desde que nació hasta su primer mandato. “No nos basamos en política ni en lo actual, sino que en su historia de vida”, resaltó González. “Su historia tiene muchas cosas de tener la chance de elegir y de oportunidades que fueron apareciendo, hasta llegar a ser el presidente de uno de los países más importantes de Latinoamérica”.

El peso de la herencia y el recuerdo de "Pinocho" Sosa

Gastón “Rusito” González, debutó en la categoría parodistas en el año 2010, defendiendo a Zíngaros. Para el 2024, el artista volvió al conjunto de la familia Sosa en un año muy particular ya que realizaban la parodia de la vida de su fundador, Ariel “Pinocho” Sosa, fallecido en setiembre de 2021.

“Fue un año divino”, recordó el Rusito sobre su vuelta a Zíngaros. Destacó que pese a que Gastón Sosa quedó a cargo de la dirección del conjunto, “la esencia sigue siendo la misma. Se mantiene esa herencia que dejó Ariel de la pasión y esa familia que él construyó que no es solamente su familia biológica, sino esa familia que es su hinchada”.

En cuánto al “gran” desafío que significó ser el protagonista en la parodia a “Pinocho” Sosa, contó que “tenía un peso enorme pero fue una alegría”. Recordó que mientras ensayaban tenían a la familia enfrente por lo que “fue un año muy lindo, que lo disfruté mucho y que va a quedar siempre en mi recuerdo”.