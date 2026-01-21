18 de Julio se viste de fiesta para recibir el Desfile Inaugural del Carnaval

Este jueves 22 de enero, la avenida 18 de julio de Montevideo estará recibiendo el Desfile Inaugural del Carnaval, que marcará el inicio de la máxima fiesta popular. Los 40 conjuntos desfilarán desde la Plaza Independencia hacia Plaza Cagancha, dónde habrá un escenario para que los conjuntos actúen unos minutos.