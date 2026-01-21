18 de Julio se viste de fiesta para recibir el Desfile Inaugural del Carnaval

Mientras que, en el resto de las categorías, el jurado que actuará estará integrado por Víctor Magallanes, Nilda Ciparelli, Darwin Pirri, Ricardo Aulet y Ana Laura de Brito.
Luego de haber llegado a un acuerdo con la empresa Tenfield, que tiene los derechos de televisación del Carnaval, el Desfile Inaugura podrá verse a través de TV Ciudad y de Canal 4.
El orden del Desfile Inaugural
A continuación, detallamos el orden que tendrá el Desfile Inaugural. Esta información fue consignada por el medio Calle Febrero en sus redes sociales.
Sociedad de negros y lubolos
- 20:00 - Valores
- 20:07 - Yambo Kenia
- 20:14 - Herencia Ancestral
- 20:21 - La Sara Del Cordón
- 20:28 - Integración
- 20:35 - Más Que Lonjas
Murgas
- 20:42 - La Mojigata
- 20:49 - La Nueva Milonga
- 20:56 - A La Bartola
- 21:03 - Queso Magro
- 21:10 - La Gran Muñeca
- 21:17 - Curtidores De Hongos
Revistas
- 21:24 - La Compañía
- 21:31 - Carambola
- 21:38 - Tabú
- 21:45 - Madame Gótica
- 21:52 - House
Murgas
- 21:59 - Un Título Viejo
- 22:06 - Jardín Del Pueblo
- 22:13 - Jorge
- 22:20 - Cayó La Cabra
- 22:27 - La Margarita
- 22:34 - Doña Bastarda
Humoristas
- 22:41 - Sociedad Anónima
- 22:48 - Los Choby's
- 22:55 - Los Rolin
- 23:02 - Cyranos
- 23:09 - Social Club
Murgas
- 23:16 - Gente Grande
- 23:23 - La Trasnochada
- 23:30 - Patos Cabreros
- 23:37 - Mi Vieja Mula
- 23:44 - Falta y Resto
Parodistas
- 23:51 - Caballeros
- 23:58 - Zíngaros
- 00:05 - Los Adam's
- 00:12 - Los Muchachos
- 00:19 - Momosapiens
Murgas
- 00:26 - Don Bochinche y Compañía
- 00:33 - Los Diablos Verdes