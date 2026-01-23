La Caja de Profesionales anuló las partidas de $ 131 mil para los directores

Esa decisión se había tomado días atrás con los votos de los directores Fernando Rodríguez Sanguinetti y Robert Long y los dos representantes del Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe. En contra votaron el presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero. El otro director, Blauco Rodríguez, no participó en ese encuentro.

Por unanimidad quedó descartado

El tema generó polémica y ruido político al punto tal que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló que estaba sorprendido por resuelto y agregó que se buscaría el mecanismo para revertir el pago de las partidas mensuales.

Además, desde varios sectores se exigió la renuncia de los representantes del Poder Ejecutivo en la Caja, algo que ocurrió este martes cuando María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe comunicaron que se alejaban de sus cargos.

Con ese escenario se llegó a la reunión de este jueves que ya contó con la participación de los nuevos directores por el gobierno, Milton Cohen y Rodolfo Fereira.

El pago de la partida fue rechazado con los votos de todos los integrantes del directorio: Alza, Romero, Blauco Rodriguez, Rodríguez Sanguinetti, Long, Cohen y Ferreira.