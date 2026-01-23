Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Caja de Profesionales |

Marcha atrás

La Caja de Profesionales anuló las partidas de $ 131 mil para los directores

El pago de la partida fue rechazado por unanimidad con los votos de Alza, Romero, Blauco Rodriguez, Rodríguez Sanguinetti, Long, Cohen y Ferreira.

Caja de Profesionales.

Caja de Profesionales.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Caja de Profesionales estuvo en el ojo de la tormenta en los últimas días, luego de que el directorio tomara una medida que generó malestar no solo en la oposición, sino también el gobierno.

Así las cosas, el directorio de la Caja de Profesionales decidió este jueves, de manera unánime, rever la decisión de pagar partidas mensuales a las nuevas autoridades. La negativa se impuso tras la polémica que había generado la resolución y que terminó con las renuncias de los dos representantes del Poder Ejecutivo en la institución.

El órgano de decisión de la Caja de Profesionales sesionó en la tarde de este jueves con un tema principal para someter a votación: validar o dejar sin efecto la propuesta de abonar una partida de $ 131 mil a los nuevos directores.

Esa decisión se había tomado días atrás con los votos de los directores Fernando Rodríguez Sanguinetti y Robert Long y los dos representantes del Poder Ejecutivo, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe. En contra votaron el presidente Daniel Alza y la vicepresidenta Virginia Romero. El otro director, Blauco Rodríguez, no participó en ese encuentro.

Por unanimidad quedó descartado

El tema generó polémica y ruido político al punto tal que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló que estaba sorprendido por resuelto y agregó que se buscaría el mecanismo para revertir el pago de las partidas mensuales.

Además, desde varios sectores se exigió la renuncia de los representantes del Poder Ejecutivo en la Caja, algo que ocurrió este martes cuando María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe comunicaron que se alejaban de sus cargos.

Con ese escenario se llegó a la reunión de este jueves que ya contó con la participación de los nuevos directores por el gobierno, Milton Cohen y Rodolfo Fereira.

El pago de la partida fue rechazado con los votos de todos los integrantes del directorio: Alza, Romero, Blauco Rodriguez, Rodríguez Sanguinetti, Long, Cohen y Ferreira.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar