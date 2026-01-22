Hacete socio para acceder a este contenido

Política Fratti | MGAP | Parlamento

Comisión Permanente del Parlamento

"Acá se está hablando de despidos que no hubo", dijo Fratti sobre la no continuidad de seis directores

"Lo que se hizo fue avisarle a algunos funcionarios que en el futuro podrían no ser tomados en cuenta", explicó Alfredo Fratti sobre la situación de los directores departamentales.

Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.
Por Redacción Caras y Caretas

El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Luis Alfredo Fratti, compareció este jueves 22 ante la Comisión Permanente del Parlamento, convocado por el senador del Partido Nacional (PN), Sebastián Da Silva, para que brinde explicaciones acerca de la destitución de seis directores departamentales de la cartera.

Las explicaciones de Fratti

Sobre la situación de los directores departamentales de Maldonado, Flores, Río Negro, San José y Tacuarembó, el secretario de Estado aclaró que, según la Ley 19.355, estos cargos son de particular confianza y expiran con el ciclo de gobierno.

“En política el que se precipita, se precipita. Acá se ha hablado de despidos que no hubo, y de cese tampoco. Lo que se hizo fue avisarle a algunos funcionarios que en el futuro podrían no ser tomados en cuenta para que tengan tiempo de buscar otra posibilidad; es una cuestión de respeto avisar con tres o cuatro meses de antelación”, afirmó Fratti, quien recordó que hasta el momento todos los directores permanecen en sus funciones.

Si bien, Fratti dejó en claro que a los directores se les terminaba el contrato, para el senador blanco tendrían que existir "otros mecanismos" que garanticen "mayor cristalinidad" a la hora de designar a los nuevos jerarcas.

Los cuestionamientos de Da Silva

Da Silva cuestionó las políticas utilizadas por parte del MGAP, así como la manera de suceder estos cargos.

El legislador nacionalista presentó seis preguntas: 1-¿Cuál es la situación funcional del director nacional de descentralización, Ricardo Texeira?; 2-¿Existe una evaluación del desempeño de los directores cesados; 3-¿Cómo se sustituirán; 4-¿Cuándo entiende el Ministerio que se hará un nuevo llamado a concurso de oposición y méritos; 5-¿Cuál será el mecanismo en el futuro en el resto de las direcciones departamentales y 6-¿Puede el Ministerio asegurar al Parlamento que los nuevos directores a ser designados no son compromisos políticos?

Polémica por renuncia de director de Descentralización

El momento de mayor confrontación en la sesión de este jueves en Parlamento se dio cuando Fratti respondió a las sospechas de Da Silva sobre el expediente de renuncia de Ricardo Teixeira, y el ministro no ocultó su enojo a la hora de defender al exdirector de Descentralización del MGAP.

Fratti aclaró que la renuncia del exdirector de se debió a un problema de salud: “Ricardo Teixeira nos está pidiendo la renuncia desde setiembre porque tiene un problema de salud que no le permite estar en el cargo. No se va del Ministerio porque se haya complicado nada ni por cobarde; es muy jodido acusar a la gente sin fundamento y decir que se fue porque estaba brava la cosa. Brava la salud que tenía, ese es el problema”, manifestó Fratti.

El secretario de Estado confirmó además que Ariadne García Silva ocupará el lugar de Teixeira una vez que se formalice el relevo.

