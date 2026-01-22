"Acá se está hablando de despidos que no hubo", dijo Fratti sobre la no continuidad de seis directores

Si bien, Fratti dejó en claro que a los directores se les terminaba el contrato, para el senador blanco tendrían que existir "otros mecanismos" que garanticen "mayor cristalinidad" a la hora de designar a los nuevos jerarcas.

Los cuestionamientos de Da Silva

Da Silva cuestionó las políticas utilizadas por parte del MGAP, así como la manera de suceder estos cargos.

El legislador nacionalista presentó seis preguntas: 1-¿Cuál es la situación funcional del director nacional de descentralización, Ricardo Texeira?; 2-¿Existe una evaluación del desempeño de los directores cesados; 3-¿Cómo se sustituirán; 4-¿Cuándo entiende el Ministerio que se hará un nuevo llamado a concurso de oposición y méritos; 5-¿Cuál será el mecanismo en el futuro en el resto de las direcciones departamentales y 6-¿Puede el Ministerio asegurar al Parlamento que los nuevos directores a ser designados no son compromisos políticos?

Polémica por renuncia de director de Descentralización

El momento de mayor confrontación en la sesión de este jueves en Parlamento se dio cuando Fratti respondió a las sospechas de Da Silva sobre el expediente de renuncia de Ricardo Teixeira, y el ministro no ocultó su enojo a la hora de defender al exdirector de Descentralización del MGAP.

Fratti aclaró que la renuncia del exdirector de se debió a un problema de salud: “Ricardo Teixeira nos está pidiendo la renuncia desde setiembre porque tiene un problema de salud que no le permite estar en el cargo. No se va del Ministerio porque se haya complicado nada ni por cobarde; es muy jodido acusar a la gente sin fundamento y decir que se fue porque estaba brava la cosa. Brava la salud que tenía, ese es el problema”, manifestó Fratti.

El secretario de Estado confirmó además que Ariadne García Silva ocupará el lugar de Teixeira una vez que se formalice el relevo.