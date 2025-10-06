Una historia de alta tensión dramática y con toques de Comedia Negra llega a escena en Montevideo. Están abiertas las reservas para "La nieta del dictador", una obra teatral que enfrenta la memoria colectiva y la verdad familiar, con la aclamada dramaturgia del español David Desola y la dirección precisa de José Luis Olascuaga.
CULTURA
"La nieta del dictador": la comedia negra sobre la memoria y el pasado que se niega a morir
Serrana Barros y Ricardo Capote protagonizan la tensa obra de David Desola, dirigida por José Luis Olascuaga, sobre un pasado que se niega a morir.