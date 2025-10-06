Hacete socio para acceder a este contenido

"La nieta del dictador": la comedia negra sobre la memoria y el pasado que se niega a morir

Serrana Barros y Ricardo Capote protagonizan la tensa obra de David Desola, dirigida por José Luis Olascuaga, sobre un pasado que se niega a morir.

Por Redacción Caras y Caretas

Una historia de alta tensión dramática y con toques de Comedia Negra llega a escena en Montevideo. Están abiertas las reservas para "La nieta del dictador", una obra teatral que enfrenta la memoria colectiva y la verdad familiar, con la aclamada dramaturgia del español David Desola y la dirección precisa de José Luis Olascuaga.

Elenco de lujo: La obra cobra vida en las interpretaciones de Serrana Barros y Ricardo Capote, quienes dan cuerpo a esta tensa y emotiva relación.

Sinopsis: La acción se desarrolla alrededor de un dictador que, postrado, es mantenido en un estado de "ni vivo ni muerto" por una máquina. Su única compañía es su nieta, quien lo visita en un ambiente de juegos, risas y comentarios disparatados. Sin embargo, en el fondo de su "pequeña cabecita rota" se esconde una verdad dura y difícil de confrontar.

"La nieta del dictador" nos lanza una pregunta contundente: ¿Qué ocurre cuando el pasado se niega a desaparecer y solo una voz inocente es capaz de enfrentarlo? Es una obra que invita a la reflexión profunda, declarando que "nos involucra a todos: como uruguayos, como latinoamericanos y, fundamentalmente, como humanos".

AGENDA Y LOCALIDADES

  • Obra: "La nieta del dictador"

  • Género: Comedia Negra

  • Autoría: David Desola

  • Dirección: José Luis Olascuaga

  • Elenco: Serrana Barros y Ricardo Capote

  • Duración: 75 minutos

  • Lugar: ARTEATRO (Canelones 1136, Montevideo).

  • Fechas y Horarios de funciones:

    • Jueves de Octubre (9, 16, 23, 30): 20:00 horas

    • Jueves de Noviembre (6, 13, 27): 19:30 horas

  • Localidades: $ 500 (Consultar por posibles descuentos en la sala).

  • Reservas: Habilitadas a través del teléfono 099 485 780.

    Afiche pared 70 cm X 100cm

