"La nieta del dictador": la comedia negra sobre la memoria y el pasado que se niega a morir

Sinopsis: La acción se desarrolla alrededor de un dictador que, postrado, es mantenido en un estado de "ni vivo ni muerto" por una máquina. Su única compañía es su nieta, quien lo visita en un ambiente de juegos, risas y comentarios disparatados. Sin embargo, en el fondo de su "pequeña cabecita rota" se esconde una verdad dura y difícil de confrontar.