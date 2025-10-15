Formación gratuita en Escuelas del Sodre: inscripciones abiertas para el ciclo 2026

Las Escuelas del Sodre abren sus puertas para el ciclo 2026 y ofrecen formación profesional pública y gratuita en diversas disciplinas de las artes escénicas. La propuesta educativa combina rigurosidad técnica con asignaturas complementarias como Música, Historia del Arte y Gestión, para formar intérpretes y creadores con proyección nacional e internacional.
