Formación gratuita en Escuelas del Sodre: inscripciones abiertas para el ciclo 2026

El proceso de ingreso se realiza a través de audiciones, por lo que se recomienda a los interesados revisar detenidamente los requisitos específicos de cada carrera antes de postularse. El período de inscripción se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, y todos los detalles sobre documentación y criterios de admisión están disponibles en la sección "Carreras" del sitio web oficial del Sodre.

Para consultas específicas, la institución pone a disposición distintos correos electrónicos según la disciplina:

Esta apertura de inscripciones representa una oportunidad valiosa para quienes buscan una formación artística de alto nivel, sin costo, en una institución reconocida por su trayectoria y calidad en la enseñanza de las artes escénicas. Los aspirantes interesados tienen hasta fin de año para inscribirse y dar el primer paso hacia una carrera profesional en la música, la danza o el canto lírico.