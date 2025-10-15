Hacete socio para acceder a este contenido

Formación artística de alto nivel

Formación gratuita en Escuelas del Sodre: inscripciones abiertas para el ciclo 2026

Las Escuelas del Sodre ofrecen una educación gratuita y de excelencia en danza, música y artes escénicas. Las inscripciones están abiertas.

Las Escuelas del Sodre abren sus puertas para el ciclo 2026.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción de Caras y Caretas

Las Escuelas del Sodre abren sus puertas para el ciclo 2026 y ofrecen formación profesional pública y gratuita en diversas disciplinas de las artes escénicas. La propuesta educativa combina rigurosidad técnica con asignaturas complementarias como Música, Historia del Arte y Gestión, para formar intérpretes y creadores con proyección nacional e internacional.

Entre las carreras disponibles se destacan Ballet, Danza Contemporánea, Folclore (Danzas Folclóricas), Tango y Arte Lírico. También se brinda a los estudiantes la posibilidad de desarrollar su talento en un entorno de excelencia. Este enfoque integral permite que los futuros artistas perfeccionen su técnica y adquieran una formación cultural y profesional sólida.

Inscripción

El compromiso requerido es alto, los programas demandan una dedicación horaria intensa debido al estudio teórico y la práctica escénica. Sin embargo, los beneficios son significativos. Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en producciones de los Elencos Estables del Sodre y de integrarse en proyectos propios de las Escuelas, incluyendo giras a nivel nacional, experiencias que permiten un vínculo directo con la escena profesional desde etapas tempranas de su formación.

El proceso de ingreso se realiza a través de audiciones, por lo que se recomienda a los interesados revisar detenidamente los requisitos específicos de cada carrera antes de postularse. El período de inscripción se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, y todos los detalles sobre documentación y criterios de admisión están disponibles en la sección "Carreras" del sitio web oficial del Sodre.

Para consultas específicas, la institución pone a disposición distintos correos electrónicos según la disciplina:

Esta apertura de inscripciones representa una oportunidad valiosa para quienes buscan una formación artística de alto nivel, sin costo, en una institución reconocida por su trayectoria y calidad en la enseñanza de las artes escénicas. Los aspirantes interesados tienen hasta fin de año para inscribirse y dar el primer paso hacia una carrera profesional en la música, la danza o el canto lírico.

