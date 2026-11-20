La película se centra casi exclusivamente en el proceso creativo, desde la escritura del libreto hasta la primera proyección del film, con breves destellos de la vida previa de Stallone que funcionan para contextualizar su lucha con los productores y su profundo amor por el personaje. Farrelly, director que ha alternado entre la comedia pícara de los 90 junto a su hermano Bobby (Loco por Mary, Tonto y retonto) y un perfil más serio marcado por la mencionada ganadora del Oscar, busca aquí un tono marcadamente ligero y de comedia para relatar los pormenores de un accidentado rodaje en donde abundan los malentendidos, contratiempos y choques de egos a medida que las insólitas condiciones del estudio aprietan cada vez más fuertes a los productores y su estrella principal.

Sin embargo, Farrelly y el escritor Peter Gamble tienen el acierto de no convertir el asunto en una caricatura total, entendiendo (y haciéndoselo entender al público) que, por más loco que fuera el rodaje, tenía en el centro una honestidad a prueba de balas, lo que también es la basa del éxito de la película real. El libreto no busca ridiculizar el trabajo de Stallone ni da por sentado su triunfo, tomándose el tiempo de captar al protagonista desde un lugar más real y humano, lejos de la comedia que imprime en los momentos más extravagantes. Lo que queda es una historia de superación personal honrada y muy disfrutable, en donde el espectador inmediatamente empatiza con el protagonista: un hombre que, más allá de toda dificultad, logró salir adelante con dignidad. Es también memorable la interpretación del desconocido Anthony Ippolito, que con apenas un par de títulos en su haber – incluyendo la notable miniserie The offer, sobre la creación de otra obra mítica de los '70, El padrino – logra aquí un trabajo soberbio tanto en lo imitativo (es sorprendente lo que logra con la voz y los gestos de Stallone) como en lo emocional, manteniendo siempre un matiz dramático en su actuación que recuerda al espectador la importancia de ese film para ese hombre.

Yo soy Rocky cumple sobradamente con su objetivo de entretener y celebrar el arduo camino de Stallone al estrellato, y lo que sigue luego del final ya es Historia del cine: Rocky logró un éxito masivo en salas y coronó su carrera con una victoria en los Oscars de 1977, ganándole a films como Poder que mata, Taxi driver y Todos los hombres del presidente. El propio Winkler explica su éxito: "Habíamos pasado Vietnam, la revuelta juvenil, Nixon, los fontaneros de la Casa Blanda y Watergate, y de repente apareció esta película que decía 'Si crees en ti mismo, te espera una oportunidad maravillosa'. Contaba una historia que la gente quería oír en ese momento".

El Nuevo Hollywood moría (como evidencian los films perdedores de ese año) y Rocky, a pesar de no ser un film de acción, terminó marcando también el comienzo de otra era para el cine estadounidense en la que Stallone reinó, a pesar de tener que comprometer así su faceta artística: un cine de acción excesivo, patriótico y triunfalista al que el propio Rocky adhirió en posteriores continuaciones, especialmente una delirante - y por eso mismo, memorable - cuarta entrega. El escritor Nick de Semlyen retrata con rigurosidad esta época (incluyendo la línea de Winkler transcrita más arriba) en el fascinante libro Los últimos héroes de acción, el cual podría ser una continuación de la fascinante historia expuesta en este nuevo estreno.