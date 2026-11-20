Las integrantes del colectivo aclararon que no representan a ninguna institución ni partido político y que actúan de manera independiente de las estructuras políticas, como forma de garantizar su propio camino. La apuesta es avanzar hacia una democracia paritaria, en la que la representación de la sociedad sea verdaderamente equitativa. “Queremos ser protagonistas de la historia, de toda la historia, nuestra historia”. En ese marco, plantean impulsar un proceso de reforma político-electoral que garantice la participación de las mujeres en los lugares de poder dentro del Estado. La propuesta contempla la paridad en los tres niveles de gobierno —nacional, departamental y municipal—, en los tres poderes del Estado, así como en los entes autónomos y las oficinas dependientes de Presidencia de la República. “Queremos conversar sobre política, sobre los temas que nos preocupan y ocupan”, es una de las premisas que sintetiza el espíritu de la iniciativa y aseguran que “la única manera de que esto realmente se materialice es ponerlo en la Constitución”.

Mujeres Militando la Igualdad Manu Amengual

Plebiscito por la paridad

Florencia Scandroglio, impulsora e integrante de Mujeres Militando la Igualdad, explicó que el colectivo aspira a nuclear a mujeres de todos los ámbitos políticos y sociales del país, sin distinciones.

“Estas conversaciones vienen desde hace mucho tiempo y nos hemos ido conociendo a través de militar, de ir abrazando distintas causas e ir sintiendo también la frustración en algunas ocasiones de lo difícil que se nos hace el camino a las mujeres. Somos muchas, diversas, y es importante señalar que Mujeres Militando la Igualdad no se va a centrar en mujeres de izquierda. Estamos hablando con todas las mujeres de todos los partidos y no nos juntamos bajo el paraguas de ninguna institución, de ninguna estructura. Eso es fundamental, porque sabemos muy bien que este es un tema que tiene que nuclearnos a todas y no solo a las mujeres de izquierda y precisamente, actualmente estamos en conversación con mujeres de los otros partidos”, remarcó.

La propuesta que están construyendo apunta a plebiscitar la paridad política a través de una iniciativa nacional. “La iniciativa que estamos construyendo es el camino de un plebiscito por la paridad. Y lo vamos a hacer con todas”.

Scandroglio explicó que uno de los aspectos que consideran fundamentales es que cada integrante pueda representarse a sí misma, desde su propia trayectoria, sus espacios de militancia y sus convicciones. “Una de las cosas que nos pareció importante es que cada una de nosotras se representa a cada una, es parte de militar la igualdad desde donde se quiera”, expresó.

Para el colectivo, el plebiscito constituye el “camino necesario” para alcanzar la paridad, ante las dificultades que encuentran las mujeres para avanzar en sus carreras políticas y acceder a los espacios de decisión. “Creemos que no hay otro camino que no sea el plebiscito para llegar a la paridad. Porque consideramos que las carreras de las mujeres políticas actualmente están topeadas. En algún punto las mujeres llegan hasta determinado lugar y luego de ahí no suben. No en vano están los índices de violencia política que tenemos en Uruguay. Esto no es algo que pasa sólo en Uruguay, sino que pasa en varios lugares del mundo”, afirmó.

En ese sentido, marcó diferencias con los mecanismos que se han intentado impulsar desde el ámbito parlamentario. “Por ejemplo, la bancada bicameral femenina va por otro camino, que es una ley que cada vez que se intentó ir por esa vía se ha fracasado. Si bien valoramos mucho cada iniciativa, realmente consideramos que esto se tiene que hacer desde las bases, como se han hecho las grandes reformas en el Uruguay, que es por iniciativa popular, y no va en contra del resto de las iniciativas, sino que, todo lo contrario, nos fortalecemos las unas a las otras. No son contradictorias, son totalmente complementarias”.

La apuesta es que la reforma tenga alcance constitucional y no se limite a la representación parlamentaria. “Creemos que la única manera de que esto realmente se materialice es ponerlo en la Constitución, es hacer un cambio grande, no solo a nivel de Parlamento, por ejemplo, que hoy estamos aproximadamente en el 29 % de representación política de las mujeres, sino que hacerlo en los tres niveles de gobierno. Vamos a hacer un cambio radical”.

Scandroglio sostuvo que el plebiscito también permitiría evitar que las mujeres que actualmente ocupan cargos políticos deban asumir, individualmente, los costos de promover este tipo de transformaciones dentro de sus partidos. “Justamente la vía del plebiscito nos permite no exponer, por un lado, a un montón de compañeras políticas o compañeras que ejercen cargos de todos los partidos políticos, que pagan un precio altísimo por militar la paridad. Lo hemos visto en cada una de estas iniciativas que han fracasado”.

Como ejemplo, recordó el último intento impulsado por la nacionalista Gloria Rodríguez y recomendó escuchar el discurso de la exvicepresidenta Beatriz Argimón durante la discusión parlamentaria. “Yo siempre recomiendo que escuchen el discurso que dio Beatriz Argimón a sus propios compañeros en la bancada el día que se votaba, porque creo que es uno de los discursos más potentes de una mujer política de los últimos tiempos hablando sobre este tema, referido a que son sus propios partidos y sus propios compañeros quienes ponen las trabas y los frenos para que las mujeres no lleguen. Y ella lo dijo, siendo en ese momento la vicepresidenta, con un nivel de claridad importante”.

La impulsora consideró que las mujeres que militan desde las organizaciones sociales, las bases o que simplemente están interesadas en la política y en los destinos del país tienen menores costos de exposición al encarar una iniciativa de estas características. “Es muy grande la exposición y los costos que pagan las mujeres políticas cuando encaran estos temas. A nosotras, que venimos de las bases, que venimos de las organizaciones sociales, o que somos mujeres simplemente interesadas en la política y en los destinos del país, consideramos que nos resulta menos costoso esta iniciativa”.

Reconoció que se trata de un proceso complejo, pero remarcó que puede generar beneficios para todas. “Sin dudas que es muy complejo, pero al mismo tiempo no tiene los costos inmediatos que tiene para otras mujeres en la política y sí beneficios para todas”.

Una democracia que eleve la discusión política

Consultada sobre cómo imagina un Uruguay con democracia paritaria, más allá de los puntos concretos que contempla la reforma, Scandroglio sostuvo que sería un país con una discusión política de “mayor calidad y con una representación más acorde a su realidad social”.

“A un Uruguay con democracia paritaria me lo imagino elevando la discusión política. Creemos que hay una crisis de representación real porque, de hecho, más del 50 % de la población no estamos representadas. Independientemente de eso, creemos que la discusión política es bastante básica”, dijo. "Y cuando tantos hablan del 'temor' que surja un outsider que venga a ocupar un espacio en la política nacional, quién no te dice que esas outsiders que logremos ocupar nuestro espacio seamos nosotras. Tal vez esa sea otra forma de imaginar y pensar esta iniciativa".

En ese sentido, destacó el papel que desempeñan las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad, desde la formación académica hasta el trabajo territorial y comunitario, sin que esa presencia tenga un correlato equivalente en los espacios de decisión. “Nosotras tenemos estudios y hemos hablado con mujeres académicas y constitucionalistas y mujeres de la política y está comprobado que somos las más preparadas. Pero aparte no sólo preparadas a nivel académico, también somos las mujeres las que ponemos el cuerpo en los barrios, en las organizaciones sociales, en los merenderos, en la educación, en la academia. Todo eso no se ve reflejado en nuestra representación”.

Para la integrante del colectivo, una iniciativa de estas características no sólo permitiría ampliar la participación, sino también mejorar el funcionamiento democrático. “Entonces es importante que se entienda que una iniciativa como esta mejora el nivel de democracia y eleva la discusión política. Queremos acceder a la mitad del poder porque somos la mitad de la población, ya eso tendría que ser un argumento bastante fuerte, porque necesitamos la mitad de la representación”.

“Pero, ojo, nosotros no vamos a ‘maternar’ al Estado. Nosotras queremos ir a discutir las cuestiones de la política pública del país. Todas las cuestiones”, aclaró.

Scandroglio advirtió que, históricamente, a las mujeres se les han asignado determinados espacios tanto en la política como en otros ámbitos de la sociedad. “Porque también muchas veces lo que pasa es que se nos ponen algunos lugares en la política, en los sindicatos, en nuestra vida cotidiana. Las mujeres somos las que dirimimos sobre determinados temas a los cuales estamos habilitadas a hablar. Y nos pusieron la ‘casita’ de la comisión de género y a discutir sobre nuestras cosas. Y de ahí nos salimos más”.

El planteo, agregó, es ampliar los ámbitos de participación y discusión. “Nosotros queremos discutir de política, de economía, de salud, queremos discutir todos estos temas. Porque podemos hacerlo porque queremos hacerlo y nos corresponde hacerlo”.

En esa línea, valoró los avances alcanzados por las mujeres en la conquista de espacios y en la transformación de diferentes ámbitos, pero consideró que todavía persisten mecanismos que limitan su participación. “Las mujeres hemos avanzado muchísimo en ocupar espacios. Y hemos logrado cambios profundos y muy importantes. Entonces tampoco es desmerecedor de eso. Y del trabajo que hacen las compañeras en las comisiones de género ni los que hacen ninguna, al contrario”.

Sin embargo, sostuvo que esos avances no han sido suficientes para garantizar una participación plena. “Pero en algún punto también hubo un doble juego ahí. Llegaste acá, tenés tu comisión de género, hablaste de tus cosas. La ley de cuotas, por ejemplo, ha sido una trampa. Se cumple mínimamente y parece que con eso resolvimos todos los problemas. Y en realidad seguimos teniendo problemas gigantescos para discutir las cuestiones que queremos discutir”.

Scandroglio insistió en que el feminismo y la lucha por la igualdad no deben quedar reducidos a determinados asuntos. “Entonces nosotros no es que no queramos hablar de cuidados. Sí, también queremos hablar de cuidados, pero también queremos hablar de economía y también queremos hablar de seguridad y también queremos hablar de ciencia y queremos hablar de todo. Porque de todo sabemos. Y de todo tenemos condiciones, o sea, no hay ningún espacio que nos sea ajeno”.

Scandroglio afirmó que las dificultades para acceder a los espacios de poder atraviesan a todo el sistema político, incluso a sectores que se identifican con discursos progresistas. “Yo estoy convencida de que hay un bloqueo que es general, es en todos los partidos y que va mucho más allá de los discursos, inclusive los más progresistas y los más abiertos a este tema. Porque tiene una cuestión lógica y es que para que entre una de nosotras tiene que salir uno de ellos”.

Formación, articulación y construcción

Florencia Scandroglio Manu Amengual

La construcción de la propuesta, explicó, implica un proceso de diálogo, formación y articulación que busca evitar reproducir prácticas que el propio colectivo cuestiona. “Esto es una construcción compleja. Una de las cosas que para nosotras es importante es de qué manera hacemos esto, porque no está bueno que nosotras repliquemos prácticas de las cuales nos quejamos. Eso también alarga un poco las conversaciones y las definiciones”.

Como parte de ese proceso, han tomado referencias de experiencias internacionales y mantienen contactos con organizaciones de otros países. “España inclusive tiene su propio partido feminista. El caso de México, estamos en contacto con distintas organizaciones, hemos hablado ONU Mujeres, hemos hablado con muchas mujeres de distintas partes del mundo y vamos construyendo nuestra propia experiencia”.

Uno de los primeros pasos fue desarrollar instancias de formación política feminista, cuyos contenidos quedaron disponibles en YouTube. “Lo primero que hicimos fueron los cursos de formación política feminista, y eso quedó a disposición de nuestro canal de YouTube para que la gente pudiera tener un acercamiento”.

Scandroglio señaló que la formación también busca brindar herramientas ante las resistencias y los ataques que puede generar una iniciativa que pretende modificar las estructuras de poder. “Más allá de que nosotras nos conozcamos preparadas o nos consideremos preparadas, el ataque y la contra de esto va a ser fuerte”.

En ese sentido, explicó que los cursos permiten abordar diferentes dimensiones de la desigualdad, poner el tema en agenda y profundizar en la importancia de una democracia paritaria. “El curso de formación política feminista da herramientas, abarca muchas temáticas, pone el tema en agenda, habla de por qué la desigualdad y la importancia de que la democracia sea paritaria”.

Paralelamente, han realizado recorridas y encuentros en distintos departamentos, entre ellos Salto, Canelones, Rocha y Montevideo, con el objetivo de generar grupos de mujeres y ampliar la participación territorial. En paralelo ya han mantenido contacto con mujeres de los otros partidos políticos para definir estrategias.

El colectivo considera que este es un momento oportuno para dar a conocer la iniciativa y comenzar a sumar apoyos. Un grupo de constitucionalistas mujeres está trabajando en la redacción del texto de reforma que se pretende impulsar. “Nos parecía que este era un buen momento para empezar a darnos a conocer, para tomar este impulso y tenemos un grupo de constitucionalistas mujeres que está escribiendo el texto, porque yo puedo querer una democracia paritaria, pero no sé cómo modificar una ley”.

Scandroglio subrayó que la organización y el desarrollo de la iniciativa están siendo llevados adelante exclusivamente por mujeres, provenientes de distintos espacios y sectores. “Toda esta movida está hecha pura e íntegramente por mujeres. De distintos espacios, de distintos lugares, de distintos colores, pero solo mujeres. Y eso nos parece fundamental. En nosotras, tener que organizarnos y ejecutar esto sin tener que ir a negociar, ni con estructuras, ni con varones, que nos han negado el acceso históricamente, es pilar fundamental de esta campaña”.

Sin embargo, está abierta la convocatoria a los varones que quieran colaborar. “Los varones que quieran acercarse a colaborar con esta causa, salir a buscar firmas o militarla, son bienvenidos, aunque claramente, esta es una organización que la va a llevar adelante las mujeres”.

El proceso de recolección de firmas para impulsar el plebiscito está previsto para el próximo año, posiblemente a partir del 8 de marzo.

La iniciativa también proyecta sus efectos hacia las nuevas generaciones. Consultada sobre lo que significaría para las niñas, adolescentes y mujeres crecer en un Uruguay paritario, Scandroglio sostuvo que implicaría un cambio profundo en las posibilidades de desarrollo personal y colectivo. “Lo cambia todo. No tener que estar continuamente pensando en que tenés que cuidarte y cuidar tu lugar, y negociar y pensar que el día de mañana lo podés perder. Y crecer en un país donde las oportunidades sean iguales para todos, lo cambia todo”.

Para la integrante de Mujeres Militando la Igualdad, la paridad no se limita a una reforma en la representación política, sino que constituye una transformación que puede incidir en el futuro de toda la sociedad. “Y eso no es sólo en la democracia paritaria, eso es en la mayoría de los problemas que tenemos hoy en el país. La igualdad es democracia. Entonces, claro que va a cambiar cómo te proyectás, qué cosas podés hacer, cómo podés pensar el futuro. Podemos pensar no sólo el futuro de las mujeres. Esto cambia que las personas, los uruguayos, vamos a mejorar el futuro de todos y todas. Desde el momento en que todos y todas aportemos nuestras ideas. Desde el lugar en donde estemos”.

Remarcó que el objetivo no es que accedan al poder únicamente mujeres que compartan las ideas de quienes impulsan el colectivo, sino que exista una representación más amplia y diversa, capaz de enriquecer el debate público. “Porque esto no es sólo para que lleguen mujeres que piensan como nosotras. Esto solo puede traer, mejorar la calidad democrática. Y en un momento como este, donde parece que todo es negro y es oscuro, y hasta la palabra democracia —tan valorada históricamente— hoy suena hasta rara. Esto lo que viene a hacer es a dignificarla. Y a dignificar la trayectoria de las mujeres políticas que estuvieron antes de nosotras, de las mujeres políticas ahora, y de las mujeres políticas que van a venir en el futuro”.

Sostuvo que se trata de una iniciativa que trasciende a quienes hoy la impulsan y que busca dejar una transformación para las próximas generaciones. “Nosotras somos mujeres que ya hicimos nuestro camino. Algunas en la política, otras no. Esto no es para nosotras. Esto es para mejorar la calidad de vida de todos. Dignificar la política y la democracia".