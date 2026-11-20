“Yo creo que hay bastantes razones para pensar que no estamos ante una nueva Yalta”, valoró Afinogenova. “Más bien nos recuerda a los tiempos de la Guerra Fría” y plantea preguntas “sobre la multipolaridad y sobre quién establece ahora las reglas de este nuevo orden mundial”, analizó.

Aún así que “en un mundo con tantos conflictos abiertos, con una escalada militar prácticamente permanente, que las tres grandes potencias nucleares se sienten a hablar de cómo administrar esa conflictividad es importante”, resaltó.

Por su parte Grille reseñó que “en Europa consideran la reunión una victoria diplomática de Vladimir Putin”. Teniendo en cuenta que “dentro de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], los países europeos consideran que solo por suceder” la cumbre “es una victoria rusa”, argumentó.

“Rusia vuelve como una superpotencia que mantiene durante cinco años una guerra contra la OTAN, está claro que no le pueden ganar” y tuvieron la “intención de apartar a Rusia, de confinarla, pero no lo lograron”, agregó.

Con la cumbre “hay un reconocimiento a China, que fue el actor que económicamente descolló en los últimos años” pero que además “no ha planteado ninguna intervención militar en décadas y tiene todo el potencial para hacer lo que quiera”, opinó.

“China se pone un poco en modo padre de la situación mundial” y se sitúa “en el lugar que China quiere, como diciendo ‘estamos más allá’”, razonó.

Al análisis “agregaría que la mesa tiene un gran ausente que es Europa”, expresó Teruggi. “Se puede decir que como era en el marco de la cumbre de la APEC [Cooperación Económica Asia-Pacífico, por las siglas en inglés]”, y Europa no tiene salida al pacífico “es una forma decorosa de decir que los tres grandes actores de la geopolítica actual no incluyen a Europa”, valoró.

Europa es “la gran ausente en la gran mesa de debate, donde los principales actores ponen algunas de las agendas más delicadas en el centro de la mesa”, expresó. “Habrá que ver si después sigue, si hay más encuentros de esta naturaleza, si hay algún tipo de mecanismo que se establezca”, matizó.

¿Administración de la confrontación o repartición de zonas de influencia?

La declaración final tiene cuatro puntos “en los primeros dos hablan precisamente de los envíos de petróleo, que son dos temas que le importan a Rusia y Estados Unidos, cada uno a su manera”, describió Afinogenova. “Está la crítica de la Corte Penal Internacional, que le conviene tanto a Putin como a Trump por la defensa [del primer ministro israelí] Benjamin Netanyahu”, agregó.

“Y luego está la no proliferación, y el no uso, de las armas nucleares” y en último lugar “la reforma de la ONU”, detalló. “No podemos hablar de que esto es una reconfiguración, pero da cierta calma decir, se han sentado y esta gente está hablando de que el mundo está en un momento en el que hay que hablar de no permitir una guerra nuclear”, reconoció.