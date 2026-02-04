El déficit fiscal en Uruguay se consolidó en un preocupante 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre de 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin considerar los “cincuentones” —los gastos extraordinarios relacionados con compromisos de pensiones— el déficit asciende al 4,8% del PIB.
no se esperan grandes cambios para 2026
Déficit Fiscal en Uruguay cerró 2025 por encima del 4% del PBI
Gabriel Oddone se mostró consciente de que el 2026 será un año comprometido y lleno de desafíos para la economía uruguaya.