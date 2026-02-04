Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Gabriel Oddone |

no se esperan grandes cambios para 2026

Déficit Fiscal en Uruguay cerró 2025 por encima del 4% del PBI

Gabriel Oddone se mostró consciente de que el 2026 será un año comprometido y lleno de desafíos para la economía uruguaya.

Déficit Fiscal en Uruguay cerró 2025 por encima del 4% del PIB

Déficit Fiscal en Uruguay cerró 2025 por encima del 4% del PIB
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El déficit fiscal en Uruguay se consolidó en un preocupante 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre de 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin considerar los “cincuentones” —los gastos extraordinarios relacionados con compromisos de pensiones— el déficit asciende al 4,8% del PIB.

El gobierno central y el Banco de Previsión Social (BPS) presentaron un déficit de 4,1%, cifra que se sitúa dentro del perímetro abarcado por la regla fiscal.

En declaraciones recientes, el ministro de Economía indicó que, lamentablemente, se espera que el déficit se mantenga alto durante el 2026. La estrategia del gobierno se centrará en un enfoque gradual para reducir el desequilibrio fiscal, basado en el aumento de los ingresos tributarios. Desde el cierre de la anterior administración en febrero de 2025, el déficit había alcanzado un 4,4% del PIB, marcando una tendencia preocupante en la salud financiera del país.

Aunque se registró un leve resultado negativo del Banco Central, con un déficit del -0,1% del PIB, las empresas públicas contribuyeron positivamente al resultado fiscal, con un superávit de 0,3%. Además, el resto del sector público no monetario, que incluye al Banco de Seguros del Estado y a las intendencias, mostró un pequeño superávit de 0,1%.

Lo que se espera para el 2026

El ministro se mostró consciente de que el 2026 será un año comprometido y lleno de desafíos para la economía uruguaya. A pesar de una voluntad considerable para mejorar la eficiencia en la recaudación, mediante nuevas propuestas de la Dirección General Impositiva (DGI), parece que estas medidas no serán suficientes para revertir la situación en el corto plazo.

Con una mirada hacia el futuro, se esperan mejoras a partir del 2027. Sin embargo, el camino hacia un equilibrio fiscal sostenible aún está plagado de dificultades, y los especialistas advierten que será necesario adoptar medidas más audaces y efectivas para lograr un crecimiento económico sólido y reducir el déficit fiscal en los próximos años.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar