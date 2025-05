Demonización de China

Como es de costumbre para los militares estadounidenses, sus palabras iniciales estuvieron orientadas a disciplinar a los presentes, advirtiendo que “nuestro deber es garantizar la seguridad de nuestras naciones, de nuestros pueblos, y también la estabilidad de nuestros socios en Latinoamérica y el Caribe”. Las traducciones simultáneas no detallaron quiénes fueron los responsables de autorizar al Comando Sur el rol que se atribuye de gendarme de la seguridad continental. No fue necesario, probablemente, porque el sentido común supremacista no requiere justificación alguna.