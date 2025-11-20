"A Bielsa lo traicionaron los jugadores" dijo periodista y encendió la polémica sobre la celeste

Las fisuras internas y las insinuaciones del DT

El debate se encendió tras la rueda de prensa de Bielsa, que muchos interpretaron como una señal de renuncia implícita. Sus declaraciones clave no hicieron más que añadir leña al fuego: "La selección A de Uruguay no puede perder por cinco goles ante la selección B de Estados Unidos."

Para Toti Pasman, el técnico de Uruguay Insinuó una falta de seguimiento táctico: "Yo preparé un partido ahora pues no hicimos lo que habíamos preparado."

Aunque el DT intentó apaciguar la situación asumiendo la responsabilidad ("no es un problema de jugadores es un problema de utilización y de gestión de los recursos"), el resultado y sus palabras iniciales generaron fuertes acusaciones de periodistas argentinos de que los jugadores le "hicieron la cama".

Una encuesta realizada en el programa deportivo "La motosierra de Pasman" reflejó la gravedad de la controversia, donde el 74% de los votantes consideró que no hubo el esfuerzo necesario,

El "fracaso humano" y la soledad del entrenador

La polémica en el programa se ha centralizado en el concepto de un "fracaso absoluto de Bielsa" en la etapa de manejo de grupo. Por primera vez en su vasta carrera, diferentes periodistas y del ambiente del fútbol en general argumentan que el entrenador no ha logrado la esperada sintonía con el vestuario. El análisis apunta a que un Bielsa "ya más grande, más caprichoso, más en su idea, menos tolerante" no estaría conectando con el jugador uruguayo como lo hacía en sus etapas anteriores, expresaron en el mencionado programa.