Papelón: Uruguay fue vapuleado por Estados Unidos y encendió las alarmas

Y la apertura llegó a los 16' tras una falta de Ugarte ante Weight. Allí Berhalter tocó con Dest, desatendido por Viñas, este devolvió y sacó un remate cruzado que Fiermarín no pudo sacar.

Pero si ese golpe no fue suficiente a los 20' apareció el segundo. Un balón cruzado sobre la izquierda donde no estaba Nández terminó en un centro rebotado que se fue al córner. De esa acción apareció un centro donde Alex Freeman le ganó a Bentancur, cabeceó y puso el 2-0.

La única que tuvo la celeste llegó antes de los 30' cuando en un pequeño período de contralor de la pelota, llegó un tiro de esquina que despejó la defensa y la pelota llegó a De Arrascaeta que sacó tremendo zapatazo que reventó el travesaño.

Un espejismo en un trámite netamente adverso y que mostraba a un anfitrión muy superior físicamente, a la hora de recuperar el balón y con una coordinación muy superior.

Así llegó el tercer baldazo de agua fría a los 31' con una pelota que perdió Nández con Dest, este la movió con Tillman, que se la dio al zaguero Freeman en posición de nueve para ajusticiar y sentenciar el 3-0.

Nada salía, y no demoraron en llegar más goles. Diego Luna marcó el 4-0 para los locales y Giorgian De Arrascaeta logró maquillar en algo el resultado con un golazo de chilena antes de terminar la primera mitad.

Mejoró un poco en el complemento

El complemento comenzó con cambios en Uruguay y el equipo mejoró en algo su rendimiento ante un rival que ya no presionaba tanto, se dedicaba a cerrar espacios y encontrar alguna vuelta más de contra.

Un par de disparos, de Giorgian De Arrascaeta a pase de Brian Rodríguez que tapó Freese, y otro de Bentancur que recuperó y probó con criterio, movieron la modorra de un duelo mucho más luchado en zona de volantes.

Pero un par de patadones, el segundo un planchazo tremendo de Rodrigo Bentancur le terminó valiendo la roja que dejó a los de Bielsa con uno menos, debiendo el entrenador colocar a Emiliano Martínez para colaborar en la marca.

Y minutos después llegó el quinto, con un balón al área que el ingresado Tessman cabeceó ante la pésima salida de Fiermarín, a destiempo y para quedarse con las manos vacías, y marcó el merecido 5-1.

El pitazo final del árbitro guatemalteco llegó como un bálsamo para una noche muy triste para el fútbol uruguayo que vio masacrada su selección ante un adversario que no perdonó.

Estados Unidos 5 - Uruguay 1

Estados Unidos: Matt Freese, Sergiño Dest (61' Tanner Tessmann), John Tolkin (75' Maximilian Arfsten), Diego Luna (61' Giovanni Reyna), Timmy Tillman (75' Brenden Aaronson), Auston Trusty. Alex Freeman, Sebastian Berhalter, Haji Wright (61' Folarin Balogun), Mark McKenzie, Aidan Morris (89' Cristian Roldan).

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Nahitan Nández (63' Guillermo Varela), Ronald Araujo, Mathías Olivera y Matías Viña (45' Joaquín Piquerez); Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Giorgian de Arrascaeta (67' Emiliano Martínez); Rodrigo Zalazar (35' Brian Rodríguez), Federico Viñas (45' Rodrigo Aguirre) y Maximiliano Araújo (71' Maximiliano Araújo).

Goles: 16' Sebastian Berhalter (USA), 20' Alex Freeman (USA), 31' Alex Freeman (USA), 42' Diego Luna (USA), 45'+1' Giorgian De Arrascaeta (U), 68' Tessman (USA)

Rojas: 64' Rodrigo Bentancur (U)