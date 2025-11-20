Bolivia conoció su camino para ser parte del Mundial

Este jueves, en la sede de la FIFA ubicada en la ciudad de Zúrich, capital de Suiza, se llevó a cabo el sorteo del repechaje para el Mundial 2026. Uno de los competidores será Bolivia, que buscará uno de los dos lugares.
La selección del altiplano quedó sorteada en la llave B, en dónde su primer rival será la selección de Surinam. En caso de ganar este encuentro, Bolivia deberá medirse ante Irak y el ganador de este encuentro tendrá uno de los dos cupos.
La otra llave tiene en semifinales el cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica, mientras que RD del Congo aguarda su rival en la final de este torneo.
El repechaje para el Mundial tendrá lugar en el mes de marzo en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, ambas ubicadas en México.