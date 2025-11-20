Rodrigo Paz anunció el cierre del Ministerio de Justicia de Bolivia: "Promovía el terrorismo de Estado"

FUENTE: RT en Español
"Sabemos que la justicia ha hecho mucho daño", añadió el presidente boliviano, quien afirma que ese organismo ha promovido "la injerencia política".
Primeras tensiones internas en el nuevo Gobierno de Bolivia
La decisión de Paz se da en medio de tensiones y polémicas crecientes con su vicepresidente Edmand Lara, debido a que los dos ministros que designó el mandatario a la ahora extinta cartera de Justicia tenían acusaciones judiciales por resolver.
El primer ministro de Justicia designado por Paz fue Freddy Vidovic, quien es hombre de confianza de Lara, y terminó siendo destituido después de corroborarse que tiene una sentencia judicial en su contra de tres años de cárcel, por el controvertido caso de corrupción relacionado al empresario peruano Martín Belaunde, quien entre 2014 y 2015, fue protagonista de un escándalo político en Perú y Bolivia.
Luego de la salida de Vidovic, Paz designó a Jorge García como Ministro de Justicia, pero Lara denunció que este político también tenía un "rosario de procesos" con la justicia que incluyen delitos graves.
Tras esas declaraciones, García manifestó que fue difamado por el vicepresidente boliviano y anunció acciones al respecto.