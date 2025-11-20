Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Paz | Ministerio de Justicia | Bolivia

"La Justicia ha hecho mucho daño"

Rodrigo Paz anunció el cierre del Ministerio de Justicia de Bolivia: "Promovía el terrorismo de Estado"

"El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterrado, para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos", dijo Paz.

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves 20 de noviembre el cierre del Ministerio de Justicia de su país, al considerar que la institución promovía "el terrorismo de Estado" para "perseguir a los bolivianos y bolivianas", expresó el mandatario.

Rodrigo Paz: "La justicia ha hecho mucho daño"

"El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterrado, para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas", dijo Paz en una conferencia de prensa consignada por los medios locales.

Paz expresó que el cierre del ente formaba parte de "una propuesta" que había realizado durante la campaña presidencial. Por tal motivo, Paz dijo que, ahora está "cumpliendo" con su palabra.

"Sabemos que la justicia ha hecho mucho daño", añadió el presidente boliviano, quien afirma que ese organismo ha promovido "la injerencia política".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/abi_bolivia/status/1991588192697594046&partner=&hide_thread=false

Primeras tensiones internas en el nuevo Gobierno de Bolivia

La decisión de Paz se da en medio de tensiones y polémicas crecientes con su vicepresidente Edmand Lara, debido a que los dos ministros que designó el mandatario a la ahora extinta cartera de Justicia tenían acusaciones judiciales por resolver.

El primer ministro de Justicia designado por Paz fue Freddy Vidovic, quien es hombre de confianza de Lara, y terminó siendo destituido después de corroborarse que tiene una sentencia judicial en su contra de tres años de cárcel, por el controvertido caso de corrupción relacionado al empresario peruano Martín Belaunde, quien entre 2014 y 2015, fue protagonista de un escándalo político en Perú y Bolivia.

Luego de la salida de Vidovic, Paz designó a Jorge García como Ministro de Justicia, pero Lara denunció que este político también tenía un "rosario de procesos" con la justicia que incluyen delitos graves.

Tras esas declaraciones, García manifestó que fue difamado por el vicepresidente boliviano y anunció acciones al respecto.

FUENTE: RT en Español

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar