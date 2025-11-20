¿Cómo cayó Luis Fernando Fernández Albín y por qué se lo investiga?

A su vez, en Montevideo fue detenida su esposa y dos personas más, luego de cuatro allanamientos en los que se incautaron dos vehículos.

¿Por qué se lo investiga al Flaco Fernández Albín?

El hombre de 38 años, con profusos antecedentes penales -varios de ellos por tráfico de estupefacientes- es investigado por la fiscal de Estupefacientes de 1° Turno, Angelita Romano, subrogante de Mónica Ferrero quien lo investigó en varias causas relativas a mega cargamentos de cocaína incautados en los últimos años que iban a ser embarcados en altamar a buques de carga transatlánticos.

Fernández Albín también fue investigado en el marco del reciente atentado a Ferrero (fiscal de Corte) como autor intelectual, y se estipula que luego de ese episodio se fugó del país. Algunas versiones lo ubicaban en Bolivia, donde estaría Marset, y en Argentina, donde tiene familiares.

Fernández Albín Luis Fernando Fernández Albín

El ahora detenido, que será extraditado a Uruguay en los próximos días, tiene a todos sus hermanos en prisión. De hecho, el Flaco había quedado en libertad luego de haber sido imputado por el fiscal Rodrigo Morosoli, por organizar, el 4 de diciembre de 2024, un atentado a balazos contra la fachada de la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el mismo edificio que fue baleado días atrás.

Lo había hecho en represalia por el traslado de su hermano, Diego Fernando Fernández Albín, al sector de máxima seguridad del exComcar.