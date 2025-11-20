A un año de la derrota electoral, el Partido Nacional continúa el proceso de autocrítica en varias zonas del país, con fuertes reproches a la fórmula presidencial conformada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. En su momento, la exsindicalista fue de las más cuestionadas por la militancia nacionalista e incluso por varios dirigentes blancos.
Reclamo
Valeria Ripoll no se siente valorada y reclama mayor protagonismo en el Partido Nacional
"Valeria fue la candidata a vicepresidenta y hoy no tiene ni un cargo, se quedó sin el pan y sin la torta", aseguraron desde el entorno de Ripoll.