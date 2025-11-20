Hacete socio para acceder a este contenido

Política Valeria Ripoll | vicepresidenta |

Reclamo

Valeria Ripoll no se siente valorada y reclama mayor protagonismo en el Partido Nacional

"Valeria fue la candidata a vicepresidenta y hoy no tiene ni un cargo, se quedó sin el pan y sin la torta", aseguraron desde el entorno de Ripoll.

La nacionalista, Valeria Ripoll.

La nacionalista, Valeria Ripoll.

 Foto: Difusión
Por Redacción Caras y Caretas

A un año de la derrota electoral, el Partido Nacional continúa el proceso de autocrítica en varias zonas del país, con fuertes reproches a la fórmula presidencial conformada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. En su momento, la exsindicalista fue de las más cuestionadas por la militancia nacionalista e incluso por varios dirigentes blancos.

La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, tuvo varias semanas de actividad intensa en distintos medios de comunicación, con largas entrevistas en programas de televisión, radio y streaming.

Sus apariciones mediáticas llamaron la atención de la cúpula de Partido Nacional, que le sugirió que baje el perfil. Fuentes nacionalistas aseguraron que la idea es que Ripoll no se exponga ahora, porque corre riesgo de terminar respondiendo por situaciones del gobierno anterior que ella no integro.

La dirigente reclama mayor protagonismo

Lo concreto es que Valeria Ripoll reclama un protagonismo mayor dentro del Partido Nacional, algo que no está encontrando en su estructura institucional.

Según publica este jueves Búsqueda, fuentes cercana la la dirigente nacionalista aseguran que "Valeria fue la candidata a vicepresidenta y hoy no tiene ni un cargo, se quedó sin el pan y sin la torta". Otra fuente señaló que a Ripoll ha ido a actividades partidarias y "no le han dado el rol protagónico que debería tener alguien que fue candidata a vice".

"No se siente lo suficientemente valorada dentro del Partido Nacional", agregaron.

Ripoll es la primera suplente del actual senador y exintendente de Colonia, Carlos Moreira. Según aseguraron en su círculo más íntimo, en algún momento se manejó entre dirigentes del sector D Centro la idea de ubicar a Moreira en otro cargo institucional para darle la posibilidad a Ripoll de asumir en la Cámara Alta y por tanto un a "mayor visibilidad y responsabilidad", algo que ahora no ha tenido eco.

