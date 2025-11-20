Valeria Ripoll no se siente valorada y reclama mayor protagonismo en el Partido Nacional

La dirigente reclama mayor protagonismo

Lo concreto es que Valeria Ripoll reclama un protagonismo mayor dentro del Partido Nacional, algo que no está encontrando en su estructura institucional.

Según publica este jueves Búsqueda, fuentes cercana la la dirigente nacionalista aseguran que "Valeria fue la candidata a vicepresidenta y hoy no tiene ni un cargo, se quedó sin el pan y sin la torta". Otra fuente señaló que a Ripoll ha ido a actividades partidarias y "no le han dado el rol protagónico que debería tener alguien que fue candidata a vice".

"No se siente lo suficientemente valorada dentro del Partido Nacional", agregaron.

Ripoll es la primera suplente del actual senador y exintendente de Colonia, Carlos Moreira. Según aseguraron en su círculo más íntimo, en algún momento se manejó entre dirigentes del sector D Centro la idea de ubicar a Moreira en otro cargo institucional para darle la posibilidad a Ripoll de asumir en la Cámara Alta y por tanto un a "mayor visibilidad y responsabilidad", algo que ahora no ha tenido eco.