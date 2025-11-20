Bielsa no se va: asumió responsabilidades y dijo que tiene fuerza para seguir

Relación con los jugadores

Al ser consultado sobre el relacionamiento con los jugadores, señaló: “Se construyen trascendidos y es difícil saber el origen y objetivos que tienen. También hay sustentos para que lo que se difunde, se lo pueda considerar. En mi caso en particular tengo contacto con los jugadores, por eso no puedo guiarme por un trascendido, sea creíble o no, sabiendo su origen, etc”.

“Todos sabemos que persigue la información que se difunde”, agregó. “Respecto a este tipo de trascendido, los mismos no persigue el bien, se buscan intereses por lo atractivo que representa este sitio, para los que lo vivimos y para los que desean vivirlo, algo que es muy legítimo. Cuando aparece el momento propicio para que una conducción trastabille, los que tienen intereses estimulan el momento”.

"Tengo contacto"

“Yo tengo contacto con los jugadores y si ellos quieren que me vaya, vendrán y me dirán: ‘Mire Bielsa queremos que se vaya’”, dijo y agregó: “Las cosas son en la medida que el que las siente, las dice y transmite. Tengo la posibilidad de tener información directa de los protagonistas, no puedo guiarme por trascendidos o descripciones de cualquier origen. No quiere decir que no cometa errores, los cometo”.

“Ellos pueden pensar: ‘Doy todo, mi energía, esfuerzo, adhesión, convicciones, pero haceme ganar, porque si no tanto esfuerzo es para nada’. Es un reclamo que se traslada, ya que si todo lo que hacemos no nos ofrece triunfos, si producto de mi gestión perdemos un partidos 5-1, y de la forma que lo perdimos, no puedo decir que no pasa nada”.

"Tengo la misma fuerza que desde el primer día, para seguir en la selección hasta el Mundial", manifestó. "Si en algún momento me planteé que no debía continuar no fue en este momento", culminó.