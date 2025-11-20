El MSP confirmó tres casos de sarampión

"Somos un país que hasta el momento actual se ha declarado libre de sarampión y así tenemos que seguir estando y para eso es el compromiso institucional de las medidas que llevamos adelante, sobre todo, a nivel de vacunación, pero además el compromiso de cada uno de nosotros", apuntó.

En ese sentido, destacó que se trata de personas en particular que no estaban vacunadas, algo que calificó como "el factor de riesgo fundamental". "Es el principal determinante de que nos veamos expuestos a infectarnos por sarampión, por lo cual, insistimos fuertemente en revisar cada uno de nosotros si estamos o no acordes al plan de inmunizaciones que tenemos al plan de vacunación", indicó Nozar.

Recomendaciones a la población

Además, remarcó que al haber niños confirmados del contagio los centros educativos de la zona se encuentran trabajando en la virtualidad.

"Siguen en su proceso educativo, pero no de manera presencial, porque hasta que los equipos que están trabajando en este momento en territorio del área de salud y de epidemiología sigan haciendo relevamiento de situación", apuntó.

Por otra parte, la cartera recuerda a la población las medidas de prevención establecidas para contactos de casos sospechosos o confirmados y pidió que hagan un monitoreo diario de signos y síntomas compatibles con sarampión desde el día cinco al veintiuno después de la exposición.

"Ante la aparición de fiebre, exantema y otras manifestaciones como tos, rinitis y conjuntivitis, se solicita consultar de inmediato al prestador de salud", advirtió.