Deportes

vuelan palos

Emotiva carta de Torreira al "Maestro" Tabárez: ¿palito para Bielsa?

"Ojalá los jugadores de nuestro país no pierdan las ganas de ir a la selección. Nos merecemos mucho más", escribió el mediocampista.

La carta de Torreira a Tabárez. 

 Foto: Lucas Torreira
En horas previas a que Marcelo Bielsa brinde una conferencia de prensa y en medio de fuertes rumores sobre la continuidad del entrenador al frente de la selección, Lucas Torreira publicó una carta agradeciendo al "Maestro" Tabárez y deslizó una fuerte crítica al entrenador argentino.

“Estimado Óscar Washington Tabárez: Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todos los años de dedicación y pasión que has entregado a nuestro país. Tu compromiso y liderazgo han sido fundamentales para el éxito de nuestra selección nacional, y para mí ha sido un privilegio ser parte de tu equipo", escribió el mediocampista del Galatasaray en su cuenta de Instagram.

Torreira le agradeció al "Maestro" por creer en él y por haberlo ayudado "no solo como deportista, sino también como persona. Tu sabiduría, paciencia y apoyo han sido invaluables para mí, y siempre te estaré agradecido por la oportunidad de haber trabajado a tu lado".

En cuanto a los logros obtenidos durante su proceso señaló que "va más allá de los logros deportivos; has inspirado a generaciones de jóvenes a seguir sus sueños y a trabajar duro para alcanzarlos. Tu dedicación y pasión por el deporte han sido un ejemplo a seguir, y siempre te recordaremos con admiración y respeto".

"Cumpliste el sueño de muchas familias y alegraste a cada rincón de nuestro país con tu presencia , eso no tiene precio. Gracias por todo, maestro querido. Te deseo siempre lo mejor, y esperamos que sigas siendo un referente para nuestro país. Con gratitud y admiración, Lucas Torreira".

La carta del futbolista se cerró con la siguiente frase, que dejó entrever una fuerte crítica al momento actual de la selección. "Ojalá los jugadores de nuestro país no pierdan las ganas de ir a la selección. Nos merecemos mucho más. Somos un país pequeños pero con un corazón enorme. Y eso nos define ante el mundo entero".

Bielsa ante los medios

Este jueves, desde las 20:00 horas, Marcelo Bielsa brindará una conferencia de prensa en dónde los motivos que llevaron al entrenador a solicitarla, siguen siendo una incógnita. Hay quienes aseguran que el entrenador quiere "dar la cara" luego de la goleada ante Estados Unidos, mientras otros deslizan que puede poner fin a su ciclo en la selección.

La conferencia tendrá lugar en el Museo del Fútbol, y podrá verse a través de la plataforma AUFTV en Youtube.

