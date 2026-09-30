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Deportes Club Atlético Peñarol | Nacional |

por un lugar entre los 8

Copa Uruguay: así quedaron los cruces de la segunda etapa de eliminatoria

Nacional será local ante Rentistas mientras que Peñarol recibirá a MC Torque. Los ocho ganadores jugarán la fase final con los equipos amateur.

Los cruces de la fase 2 de la Copa Uruguay.

Los cruces de la fase 2 de la Copa Uruguay.

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Con las clasificaciones de Plaza Colonia y Cerro Largo, este miércoles llegó a su final la fase de grupos inicial de la Copa Uruguay. Conocidos los 16 equipos clasificados, se realizó el sorteo de la segunda instancia de eliminación que determinará los ocho finalistas.

Esta instancia será a partido único, dónde en caso de haber empate se conocerá al ganador mediante tiros penales sin alargue. Los ocho que clasifiquen integrarán el cuadro final en dónde se emparejarán con los ocho equipos provenientes de la ruta amateur.

A continuación repasamos los cruces de la segunda ronda de eliminación:

  • Cerrito vs Wanderers
  • Deportivo Maldonado vs Albion
  • Boston River vs River Plate
  • Central Español vs Danubio
  • Plaza Colonia vs Juventud
  • Nacional vs Rentistas
  • Liverpool vs Cerro Largo
  • Peñarol vs MC Torque

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