Con las clasificaciones de Plaza Colonia y Cerro Largo, este miércoles llegó a su final la fase de grupos inicial de la Copa Uruguay. Conocidos los 16 equipos clasificados, se realizó el sorteo de la segunda instancia de eliminación que determinará los ocho finalistas.
por un lugar entre los 8
Copa Uruguay: así quedaron los cruces de la segunda etapa de eliminatoria
Nacional será local ante Rentistas mientras que Peñarol recibirá a MC Torque. Los ocho ganadores jugarán la fase final con los equipos amateur.