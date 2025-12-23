Acuerdo entre Peñarol y Gremio para la continuidad de Arezo y aceleran por Medina

Si bien Gremio pretendía negociar al jugador con una venta, es un hecho que no será tenido en cuenta como prioridad, y la nueva directiva de la institución de Porto Alegre busca liberar sueldos y cupos de extranjeros. En ese sentido, se allanó la continuidad del delantero en el carbonero.

Otro jugador que le interesa al entrenador es Alan Medina. El ex Liverpool venía jugando en el Everton de Chile pero pertenece al Grupo Pachuca. La última información es que si Peñarol pretende tener al jugador en 2026, debe adquirir una parte de la ficha de Medina. Lo curioso de las últimas horas, es que Nacional también estaría interesado en el futbolista, lo que el mirasol deberá acelerar si pretende quedarse con Alan Medina.