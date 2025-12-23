Las primeras incorporaciones de Peñarol para la temporada 2026 fueron el argentino Franco Escobar y Facundo Batista. Recientemente cerró el acuerdo con Washington Aguerre; está todo sellado, simplemente falta la firma en el contrato para hacerlo oficial. El golero viene de jugar en Independiente Medellín, de Colombia, donde disputó 45 partidos, recibió 39 goles, tuvo 20 vallas invictas y recibió 12 amarillas.
Trabaja en silencio
Acuerdo entre Peñarol y Gremio para la continuidad de Arezo y aceleran por Medina
Peñarol pagará 400.000 dólares por un nuevo préstamo por Arezo. Por otra parte, si quiere a Alan Medina tendrá que comprar parte de la ficha.