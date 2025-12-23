Hacete socio para acceder a este contenido

Trabaja en silencio

Acuerdo entre Peñarol y Gremio para la continuidad de Arezo y aceleran por Medina

Peñarol pagará 400.000 dólares por un nuevo préstamo por Arezo. Por otra parte, si quiere a Alan Medina tendrá que comprar parte de la ficha.

Matías Arezo continuará en Peñarol una temporada más.

Las primeras incorporaciones de Peñarol para la temporada 2026 fueron el argentino Franco Escobar y Facundo Batista. Recientemente cerró el acuerdo con Washington Aguerre; está todo sellado, simplemente falta la firma en el contrato para hacerlo oficial. El golero viene de jugar en Independiente Medellín, de Colombia, donde disputó 45 partidos, recibió 39 goles, tuvo 20 vallas invictas y recibió 12 amarillas.

Aguerre tendrá un contrato hasta diciembre de 2027 con opción por un año más. Arrastra una sanción en Conmebol por la expulsión ante Botafogo en la semifinal de 2024, por lo que no podrá jugar los primeros dos encuentros de la próxima Copa Libertadores, por lo cual no se descarta que Peñarol salga a contratar otro arquero, ya que no está claro el futuro de Martín Campaña. El ex Defensor es pretendido por Wanderers, pero todavía no se avanzó sobre esta posibilidad.

Acuerdo por Matías Arezo

Peñarol avanzó en el acuerdo de un nuevo préstamo por Matías Arezo, con cargo de 400.000 dólares, de los cuales la mitad será para Gremio de Porto Alegre y la otra parte para River Plate de Uruguay por una deuda preexistente del equipo brasileño. Además, el carbonero podría ejecutar una opción de compra de 3,5 millones de dólares en diciembre de 2026, la cual se vuelve obligatoria en caso de que los dirigidos por Diego Aguirre lleguen a semifinales de la Copa Libertadores.

Si bien Gremio pretendía negociar al jugador con una venta, es un hecho que no será tenido en cuenta como prioridad, y la nueva directiva de la institución de Porto Alegre busca liberar sueldos y cupos de extranjeros. En ese sentido, se allanó la continuidad del delantero en el carbonero.

Otro jugador que le interesa al entrenador es Alan Medina. El ex Liverpool venía jugando en el Everton de Chile pero pertenece al Grupo Pachuca. La última información es que si Peñarol pretende tener al jugador en 2026, debe adquirir una parte de la ficha de Medina. Lo curioso de las últimas horas, es que Nacional también estaría interesado en el futbolista, lo que el mirasol deberá acelerar si pretende quedarse con Alan Medina.

