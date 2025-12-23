Afrauf denuncia que AUF no pagó el aguinaldo a sus funcionarios

Desde Afrauf indicaron que no es la primera vez que se registran problemas con el pago del aguinaldo. "Ya el año pasado pagaron el 22 de diciembre, ya pasada la fecha legal. Y este año, a 23 de diciembre no han pagado", indicaron.

Los funcionarios realizarán mañana una serie de contactos para tratar de obtener el pago. desde Afrauf se indicó que autoridades de la AUF señalaron que tal vez este miércoles 24 se haga efectivos el pago.