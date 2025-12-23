Afrauf denuncia que AUF no pagó el aguinaldo a sus funcionarios

Vencido el plazo para el pago del medio aguinaldo correspondiente a diciembre, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no efectuó el pago correspondiente a sus funcionarios, denunció la directiva de la Asociación de Funcionarios de la AUF (Afrauf). Esta situación afecta a unos 90 empleados del organismo rector del fútbol.
El no pago afecta a los trabajadores de recaudación o Control de Acceso, Veedores, CAFO y arbitros, y no está confirmada la situación de los funcionarios administrativos, explicaron a Caras y Caretas desde la directiva de Afrauf).
Por su parte, la AUF informó al sindicato de que carece de los recursos como para hacerse cargo del pago de los aguinaldos.
Desde Afrauf indicaron que no es la primera vez que se registran problemas con el pago del aguinaldo. "Ya el año pasado pagaron el 22 de diciembre, ya pasada la fecha legal. Y este año, a 23 de diciembre no han pagado", indicaron.
Los funcionarios realizarán mañana una serie de contactos para tratar de obtener el pago. desde Afrauf se indicó que autoridades de la AUF señalaron que tal vez este miércoles 24 se haga efectivos el pago.