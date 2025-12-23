Las referencias a Trump en una carta que Epstein escribió a otro pedófilo preso días antes de morir

"¡Buena suerte! Compartíamos una cosa... nuestro amor y cariño por las señoritas jóvenes y la esperanza de que alcanzaran todo su potencial", continuó Epstein.

Además de desnudar su falta de remordimiento por delitos sexuales contra menores de edad y exponer su sentimiento de camaradería hacia otro depredador sexual, la carta también hace una mención indirecta a Donald Trump, quien era presidente en aquel entonces.

La referencia de Epstein sobre Donald Trump

"Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles. Cuando una joven belleza pasaba por delante, le encantaba 'agarrarla', mientras que nosotros acabábamos agarrando comida en los comedores del sistema", escribió Epstein. "La vida es injusta", concluyó.

Sin embargo, la carta, cuya existencia fue reportada por AP hace dos años, nunca llegó a manos de Nassar, quien ya no se encontraba en el penal de Arizona al que había sido enviada. La misiva fue devuelta al remitente y descubierta en la sala de correo de la cárcel de Manhattan, semanas después de la muerte de Epstein. Estaba sin abrir.

El multimillonario fue encontrado sin vida el 10 de agosto de 2019 en su celda del presidio, donde esperaba para ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores.