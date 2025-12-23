Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Defensor Sporting |

A esperar hasta marzo

Conmebol fijó detalles de la Sudamericana: ¿Cuándo juegan los uruguayos?

MC Torque vs Defensor Sporting jugarán en el Viera, mientras que Boston River y Racing lo harán en el Estadio Centenario.

Confirmados los horarios de la Copa Sudamericana.

Confirmados los horarios de la Copa Sudamericana.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Los clubes uruguayos conocieron cuáles serán sus rivales en la fase previa de la Copa Sudamericana, en la que los dos equipos que resulten ganadores, obtendrán su lugar en la fase de grupos. Este martes, la Conmebol fijó los detalles de lo que serán los partidos de esta fase.

Montevideo City Torque será local ante Defensor Sporting, partido que se jugará en el Parque Alfredo Víctor Viera el martes 3 de marzo a las 19:00 horas.

El otro encuentro será el jueves 5 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Centenario, escenario en el que Boston River recibirá a Racing.

Los dos ganadores de estos cruces, serán quienes representen a Uruguay en la fase de grupos de la Copa Sudamericana del próximo año.

Todos los partidos de la Sudamericana

Repasamos todos los cruces de la fase previa de la Copa Sudamericana:

Bolivia

Independiente Petrolero vs Guabirá

  • Martes 3 de marzo - 19:00
  • Estadio a confirmar

Blooming vs San Antonio Bulo Bulo

  • Miércoles 4 de marzo - 19:00
  • Estadio Ramón Tahuichi Aguilera

Chile

Cobresal vs Audax Italiano

  • Martes 3 de marzo - 21:30
  • Estadio Zorros del Desierto

Universidad de Chile vs Palestino

  • Miércoles 4 de marzo - 21:30
  • Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Colombia

Atlético Nacional vs Millonarios

  • Miércoles 4 de marzo - 21:30
  • Estadio Atanasio Girardot

América de Cali vs Atlético Bucaramanga

  • Jueves 4 de marzo - 21:30
  • Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Ecuador

Deportivo Cuenca vs Libertad

  • Miércoles 4 de marzo - 23:00
  • George Capwell

Orense vs Macará

  • Jueves 5 de marzo - 23:00
  • Estadio 9 de Mayo

Paraguay

Sportivo Trinidense vs Olimpia

  • Miércoles 4 de marzo - 21:30
  • Defensores del Chaco

Nacional vs Recoleta

  • Jueves 5 de marzo - 19:00
  • Defensores del Chaco

Perú

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso

  • Martes 3 de marzo - 21:30
  • Estadio Mansiche de Trujillo

Cienciano vs Melgar

  • Jueves 5 de marzo - 21:30
  • Estadio Inca Garcilaso de La Vega

Uruguay

MC Torque vs Defensor Sporting

  • Martes 3 de marzo - 19:00
  • Parque Viera

Boston River vs Racing

  • Jueves 5 de marzo - 19:00
  • Estadio Centenario

Venezuela

Academia Puerto Cabello vs Monagas

  • Martes 3 de marzo - 21:30
  • Estadio Misael Delgado

Caracas vs Metropolitanos

  • Miércoles 4 de marzo - 19:00
  • Estadio Olímpico UCV

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar