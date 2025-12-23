Conmebol fijó detalles de la Sudamericana: ¿Cuándo juegan los uruguayos?

Los dos ganadores de estos cruces, serán quienes representen a Uruguay en la fase de grupos de la Copa Sudamericana del próximo año.
Todos los partidos de la Sudamericana
Repasamos todos los cruces de la fase previa de la Copa Sudamericana:
Bolivia
Independiente Petrolero vs Guabirá
- Martes 3 de marzo - 19:00
- Estadio a confirmar
Blooming vs San Antonio Bulo Bulo
- Miércoles 4 de marzo - 19:00
- Estadio Ramón Tahuichi Aguilera
Chile
Cobresal vs Audax Italiano
- Martes 3 de marzo - 21:30
- Estadio Zorros del Desierto
Universidad de Chile vs Palestino
- Miércoles 4 de marzo - 21:30
- Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Colombia
Atlético Nacional vs Millonarios
- Miércoles 4 de marzo - 21:30
- Estadio Atanasio Girardot
América de Cali vs Atlético Bucaramanga
- Jueves 4 de marzo - 21:30
- Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Ecuador
Deportivo Cuenca vs Libertad
- Miércoles 4 de marzo - 23:00
- George Capwell
Orense vs Macará
- Jueves 5 de marzo - 23:00
- Estadio 9 de Mayo
Paraguay
Sportivo Trinidense vs Olimpia
- Miércoles 4 de marzo - 21:30
- Defensores del Chaco
Nacional vs Recoleta
- Jueves 5 de marzo - 19:00
- Defensores del Chaco
Perú
Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso
- Martes 3 de marzo - 21:30
- Estadio Mansiche de Trujillo
Cienciano vs Melgar
- Jueves 5 de marzo - 21:30
- Estadio Inca Garcilaso de La Vega
Uruguay
MC Torque vs Defensor Sporting
- Martes 3 de marzo - 19:00
- Parque Viera
Boston River vs Racing
- Jueves 5 de marzo - 19:00
- Estadio Centenario
Venezuela
Academia Puerto Cabello vs Monagas
- Martes 3 de marzo - 21:30
- Estadio Misael Delgado
Caracas vs Metropolitanos
- Miércoles 4 de marzo - 19:00
- Estadio Olímpico UCV