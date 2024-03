Aguerre sigue en duda y De Amores está pronto para el clásico

El técnico Diego Aguirre Diego Aguirre habló en Todo Pelota, Carve Deportiva. “El paro te trastoca la planificación porque te cambia los planes y el ritmo. Nosotros venimos en una racha positiva y no está bueno. Es algo que pasa en Uruguay nada más. Estamos para jugar cuando haya que jugar y no hay nada que hablar que no sea ocuparnos del partido. No me afectó para nada el horario del clásico porque no me desgasto con cosas que nada se puede hacer. En el Campeón del Siglo y solo hinchada de Peñarol, está tremendo, es muy emocionante”.