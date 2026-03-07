Con el envión anímico del clásico, Peñarol buscará una victoria ante Danubio en su casa

El gol de Matías Arezo que sentenció el partido ante el rival de todas las horas en casa ajena, le dio tres puntos que significaron un envión anímico que quieren sostener ahora ante su gente.

Los carboneros llegan a este duelo con nueve puntos, producto de los triunfos ante City Torque, Deportivo Maldonado y el mencionado con los tricolores, cayendo con Central Español.

Del partido pasado, los dirigidos por Diego Aguirre no tendrán a disposición a Eric Remedi, la gran figura del duelo, que vio la tarjeta roja sobre el cierre y está suspendido.

Su lugar en principio lo ocuparía el argentino Franco Escobar como lateral volante, sosteniendo la línea de tres en el fondo y utilizando a Roberto Fernández más centralizado en el mediocampo.

Los once de Aguirre

De esta forma, el once probable sería con: Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira; Franco Escobar, Jesús Trinidade, Roberto Fernández, Leandro Umpiérrez y Gastón Togni; Leonardo Fernández y Matías Arezo.

A su frente estará el Danubio de Diego Monarriz, que según palabras de su propio entrenador en Carve Deportiva expresó que “le voy a ir a jugar con línea de tres, bien perro”, sistema espejo al de su rival.

En cuanto al once anticipó: “Goicoechea; Balatti, Joaquín [Pereyra], el Indio [Velázquez], Cavanagh, Leandro Sosa; Rossi, Sebastián Rodríguez y Peralta; Maicol [Ferreira] y tengo dudas con el 9”. El mismo seguramente sea Ivo Costantino.

Los franjeados suman siete puntos hasta el momento y llegan a este duelo tras empatar 2-2 con Progreso en Jardines del Hipódromo.

El partido estará arbitrado por Gustavo Tejera, acompañado desde las bandas por Andrés Nievas y Marcelo Alonso, mientras que el cuarto será Leandro Lasso. El VAR estará a cargo de Jonhatan Fuentes y Santiago Fernández.