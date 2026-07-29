En las últimas horas, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió el fallo luego de los incidentes que se dieron tras el encuentro entre Rentistas y Cerrito por la fase regular de la Segunda División, encuentro que culminó empatado sin goles.
tras los incidentes
Fuertes sanciones de la Comisión Disciplinaria contra Rentistas y Cerrito
Rentistas y Cerrito deberán jugar tres partidos a puertas cerradas. Por su parte, el presidente de la SAD del bicho colorado, fue inhabilitado por dos meses.