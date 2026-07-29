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Deportes Cerrito | Comisión Disciplinaria |

tras los incidentes

Fuertes sanciones de la Comisión Disciplinaria contra Rentistas y Cerrito

Rentistas y Cerrito deberán jugar tres partidos a puertas cerradas. Por su parte, el presidente de la SAD del bicho colorado, fue inhabilitado por dos meses.

Fuertes sanciones de la Comisión Disciplinaria contra Rentistas y Cerrito

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En las últimas horas, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) emitió el fallo luego de los incidentes que se dieron tras el encuentro entre Rentistas y Cerrito por la fase regular de la Segunda División, encuentro que culminó empatado sin goles.

En la resolución, el tribunal decidió imponer una sanción a ambas instituciones, que deberán jugar tres partidos a puertas cerradas. Además, Cerrito fue multado con 50 UR mientras que Rentistas deberá abonar 70 UR de multa.

A su vez, la Comisión Disciplinaria resolvió "la inhabilitación de sus derechos emergentes de su condición de Presidente de Rentistas SAD por dos meses" a Eugenio Melitón Silva.

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