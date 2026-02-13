Alex Saúl confirmó la salida de Patiño y aseguró que el negocio de Otero "no fue bueno"

"Pensamos que Patiño iba a andar muy bien, teníamos muy buenas referencias sobre todo en su desempeño ofensivo, pero fue lo que no se vio", manifestó en cuánto al rendimiento del lateral colombiano. "Haberlo cedido ahora nos ahorró un montón de plata que podría haber sido perjudicial para el club a futuro. Es mejor perder menos que perder más".