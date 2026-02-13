Alex Saúl confirmó la salida de Patiño y aseguró que el negocio de Otero "no fue bueno"

La novela de Juan Patiño y Nacional parece haber llegado a su final. Luego de que se cayera el pase a Deportivo Cali de Colombia, finalmente el lateral izquierdo volverá a ser futbolista de Once Caldas, según informó Alex Saúl.
El dirigente tricolor confirmó al programa Tarde de Fútbol de Caras y Caretas TV, que se llegó a un arreglo para ceder a Juan Patiño al Once Caldas. "Iba a jugar muy poco porque tenemos muchos jugadores en su puesto", sostuvo.
"Pensamos que Patiño iba a andar muy bien, teníamos muy buenas referencias sobre todo en su desempeño ofensivo, pero fue lo que no se vio", manifestó en cuánto al rendimiento del lateral colombiano. "Haberlo cedido ahora nos ahorró un montón de plata que podría haber sido perjudicial para el club a futuro. Es mejor perder menos que perder más".
A su vez, Saúl se expresó respecto a la salida de Rómulo Otero, que pasó a ser jugador de Criciúma de Brasil, y aseguró que "no fue bueno" el negocio que se hizo con relación al futbolista venezolano.
Además, Saúl confirmó que "se cerró el mercado de pases" en Nacional ya que cuentan con un "plantel muy grande", algo que entiende importante para tener buenos resultados en la Copa Libertadores.