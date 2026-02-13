Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Patiño | Nacional | Otero

Alex Saúl confirmó la salida de Patiño y aseguró que el negocio de Otero "no fue bueno"

El dirigente de Nacional sostuvo que tenían "muy buenas referencias" del lateral colombiano, sobre todo en ofensiva, pero "no se vio" en la cancha.

Alex Saúl confirmó que Patiño no seguirá en Nacional.

Alex Saúl confirmó que Patiño no seguirá en Nacional.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La novela de Juan Patiño y Nacional parece haber llegado a su final. Luego de que se cayera el pase a Deportivo Cali de Colombia, finalmente el lateral izquierdo volverá a ser futbolista de Once Caldas, según informó Alex Saúl.

El dirigente tricolor confirmó al programa Tarde de Fútbol de Caras y Caretas TV, que se llegó a un arreglo para ceder a Juan Patiño al Once Caldas. "Iba a jugar muy poco porque tenemos muchos jugadores en su puesto", sostuvo.

"Pensamos que Patiño iba a andar muy bien, teníamos muy buenas referencias sobre todo en su desempeño ofensivo, pero fue lo que no se vio", manifestó en cuánto al rendimiento del lateral colombiano. "Haberlo cedido ahora nos ahorró un montón de plata que podría haber sido perjudicial para el club a futuro. Es mejor perder menos que perder más".

A su vez, Saúl se expresó respecto a la salida de Rómulo Otero, que pasó a ser jugador de Criciúma de Brasil, y aseguró que "no fue bueno" el negocio que se hizo con relación al futbolista venezolano.

Además, Saúl confirmó que "se cerró el mercado de pases" en Nacional ya que cuentan con un "plantel muy grande", algo que entiende importante para tener buenos resultados en la Copa Libertadores.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar