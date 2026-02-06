Juan Pablo Patiño no seguirá en Nacional: los detalles de su salida

A horas de debutar en el Torneo Apertura, y con la llegada de Camilo Cándido abrochada, el lateral izquierdo colombiano, Juan Pablo Patiño, tiene todo prácticamente acordado para dejar de ser jugador de Nacional. El futbolista de 27 años volvería al fútbol de su país.
El futuro de Patiño estará en Deportivo, club que actualmente se encuentra en la séptima posición del fútbol colombiano. El acuerdo es un préstamo por seis meses, sin cargo y con una opción de compra futura.
Desde su llegada a Nacional (luego de pagar USD 600.000 a Once Caldas), Patiño no pudo adaptarse ni rendir lo que se esperaba. En total disputó 10 partidos en el segundo semestre del año en dónde se consagró campeón uruguayo con el equipo albo.