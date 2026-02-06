Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Patiño |

de nuevo a colombia

Juan Pablo Patiño no seguirá en Nacional: los detalles de su salida

El lateral izquierdo que había llegado a Nacional a mitad del año pasado, continuará su carrera en Deportivo Cali de Colombia.

Juan Patiño no seguirá en Nacional.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
A horas de debutar en el Torneo Apertura, y con la llegada de Camilo Cándido abrochada, el lateral izquierdo colombiano, Juan Pablo Patiño, tiene todo prácticamente acordado para dejar de ser jugador de Nacional. El futbolista de 27 años volvería al fútbol de su país.

El futuro de Patiño estará en Deportivo, club que actualmente se encuentra en la séptima posición del fútbol colombiano. El acuerdo es un préstamo por seis meses, sin cargo y con una opción de compra futura.

Desde su llegada a Nacional (luego de pagar USD 600.000 a Once Caldas), Patiño no pudo adaptarse ni rendir lo que se esperaba. En total disputó 10 partidos en el segundo semestre del año en dónde se consagró campeón uruguayo con el equipo albo.

