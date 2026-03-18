La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantiene negociaciones con los distintos grupos de interés del fútbol uruguayo, que serán parte de la repartición del dinero de los nuevos contratos de televisión. La reunión con el gremio de árbitros (AUDAF) terminó de manera abrupta y pueden tomar medidas.
¿Conflicto en puerta?
Árbitros consideraron una "falta de respeto" la propuesta de AUF y evalúan tomar medidas
La reunión entre la AUF y AUDAF terminó de forma abrupta luego de que la propuesta por los derechos de TV fuera menor a lo que habían arreglado.