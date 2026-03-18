Árbitros consideraron una "falta de respeto" la propuesta de AUF y evalúan tomar medidas

Según pudo confirmar Caras y Caretas con fuentes del gremio, consideraron "una falta de respeto" la propuesta presentada en la reunión de este lunes. Explicaron que en el contrato que se les presentó "figuraba menos dinero de lo que habíamos arreglado". Agregó que una vez que se les presentó el documento, "nos levantamos, saludamos y nos fuimos de la reunión".