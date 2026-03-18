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Deportes derechos de televisión |

¿Conflicto en puerta?

Árbitros consideraron una "falta de respeto" la propuesta de AUF y evalúan tomar medidas

La reunión entre la AUF y AUDAF terminó de forma abrupta luego de que la propuesta por los derechos de TV fuera menor a lo que habían arreglado.

Árbitros molestos con la AUF.

Árbitros molestos con la AUF.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantiene negociaciones con los distintos grupos de interés del fútbol uruguayo, que serán parte de la repartición del dinero de los nuevos contratos de televisión. La reunión con el gremio de árbitros (AUDAF) terminó de manera abrupta y pueden tomar medidas.

Según pudo confirmar Caras y Caretas con fuentes del gremio, consideraron "una falta de respeto" la propuesta presentada en la reunión de este lunes. Explicaron que en el contrato que se les presentó "figuraba menos dinero de lo que habíamos arreglado". Agregó que una vez que se les presentó el documento, "nos levantamos, saludamos y nos fuimos de la reunión".

Esta noche, a partir de las 21:00 horas, habrá Asamblea en dónde se evaluarán los pasos a seguir. Las fuentes consultadas, sostuvieron que "si los socios deciden tomar medidas hasta que el conflicto se soluciones, acataremos su decisión".

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