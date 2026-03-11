Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Peñarol |

no se cansa

Ruglio explotó tras designación de árbitros: "Les regalaron un Uruguayo y no les alcanzó"

"Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población de Uruguay", escribió el presidente de Peñarol.

Ruglio apuntó contra las designaciones del Colegio de Árbitros.

Ruglio apuntó contra las designaciones del Colegio de Árbitros.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

"Dunajec al VAR del partido del CNdF y Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas", escribió el mandatario de Peñarol en su estado de WhatsApp.

"Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de WhatsApp es violencia. Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población de Uruguay", agregó.

El mensaje de Ruglio termina apuntando contra los árbitros y la AUF, acusándolos de "regalarles un Campeonato Uruguayo hace tres meses y no les alcanzó".

El partido entre Nacional y Wanderers tendrá a Leandro Lasso junto a Diego Dunajec, mientras que el encuentro entre Peñarol y Albion será arbitrado por Bruno Sacarelo y Christian Ferreyra.

Wpp ruglio

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar