Ruglio explotó tras designación de árbitros: "Les regalaron un Uruguayo y no les alcanzó"

Luego de que el Colegio de Árbitros hicieran pública la designación de los jueces para la sexta fecha del Torneo Apertura, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, explotó en contra de las designaciones y aseguró que a Nacional "le regalaron" el Campeonato Uruguayo 2025.
"Dunajec al VAR del partido del CNdF y Ferreyra al nuestro. Van por todo y ya ni siquiera cuidan las más mínimas formas", escribió el mandatario de Peñarol en su estado de WhatsApp.
"Una vergüenza y después tenés que escucharlos decir que un estado de WhatsApp es violencia. Violencia es tomarle el pelo y torear a mucho más del 50% de la población de Uruguay", agregó.
El mensaje de Ruglio termina apuntando contra los árbitros y la AUF, acusándolos de "regalarles un Campeonato Uruguayo hace tres meses y no les alcanzó".
El partido entre Nacional y Wanderers tendrá a Leandro Lasso junto a Diego Dunajec, mientras que el encuentro entre Peñarol y Albion será arbitrado por Bruno Sacarelo y Christian Ferreyra.