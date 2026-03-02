"Peñarol y corran perros. Vos sabés que sin ayuda no podés", escribió Ruglio en su estado

“¡¡¡Peñaroooooool y corran perros!!! Sin ayuda no podés; vos sabés que no podés. Padre y decano del fútbol uruguayo”, escribió el mandatario carbonero.

Antes de abandonar el estadio, el plantel festejó en el túnel con cánticos que posteriormente fueron publicados por la cuenta oficial del club. “Que nacieron hijos nuestros, hijos nuestros morirán”, cantó el plantel. En las imágenes se ve a Washington Aguerre besándose el escudo al grito de “Peñarol nomá”.

“El resultado siempre te da la razón”

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, valoró el triunfo clásico aurinegro 1-0 ante Nacional en el Gran Parque Central, donde sus dirigidos se impusieron con gol de Matías Arezo por la cuarta fecha del Apertura y treparon a la cima del torneo junto a Central Español.

“Fue una victoria importante, creo que merecida. La precisábamos”, declaró el director técnico carbonero, en la transmisión televisiva oficial de AUF TV, al término del partido.

Aguirre destacó el trabajo de sus futbolistas: “Estoy contento porque los jugadores dieron todo y tienen todo el mérito. Se entregaron, buscaron, jugaron, tuvieron situaciones, generamos alguna clara y -por suerte- pudo entrar una. Sabíamos de la importancia de este partido, no solo para ahora sino para el futuro”.

“El resultado siempre te da la razón. A esta altura no me creo eso de los cambios ‘bien hechos’ o ‘mal hechos’”, concluyó el entrenador de Peñarol, que apostó por una línea de cinco con Roberto Fernández y Gastón Togni como carrileros.