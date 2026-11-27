Estudiantes quiere volver a levantar el máximo trofeo de clubes luego de diecisiete años y llegar a su quinta corona tras haber obtenido la Libertadores en 1968, 1969, 1970 y 2009. Por el lado de Palmeiras, ansían cosechar su cuarto título luego de los contenidos en 1999, 2020 y 2021 que se jugó en el Centenario.

¿Cómo llegan Estudiantes de La Plata y Palmeiras?

El equipo dirigido por el uruguayo Alexander Medina integró el grupo A de la Copa Libertadores, en dónde quedó en el segundo lugar con 9 unidades por debajo de Flamengo que hizo 16 puntos. Ese grupo lo completaba Independiente Medellín y Cusco.

En los octavos de final eliminó a Universidad Católica con un global de 4 a 1, luego despachó a Corinthians en una serie que terminó 2 a 1 mientras que en semifinales debió enfrentarse al Flamengo a quien eliminó por penales luego de igualar a cero en ambos encuentros.

Palmeiras, por su parte, quedó en el segundo lugar de su grupo apenas dos puntos detrás de Cerro Porteño que logró 13 unidades. Sporting Cristal y Junior fueron los otros equipos a los que debió enfrentar el elenco paulista.

Tras despachar a Cerro Porteño en los octavos de final, el verdao se enfrentó a Liga de Quito a quien eliminó desde el punto penal para meterse en las semifinales dónde derrotó también desde los doce pasos, a Fluminense.