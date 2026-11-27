Racing logró que el Parque Roberto fuera una verdadera fortaleza, perdiendo un sólo partido en su escenario que fue el debut del Apertura ante Deportivo Maldonado.

En total sumaron 64 puntos en la Anual gracias a 17 victorias, 13 empates y 7 derrotas, siendo junto a Peñarol, el equipo que menos veces sumó de a cero en el año. Convirtió 48 goles (Sebastián Da Silva el máximo goleador con 7) y recibió 33 tantos.

Liverpool y el cambio de cara con Fossati

El negriazul fue otro equipo que tuvo un año irregular pero fue de manera ascendente. Luego de un Apertura que no fue bueno (terminó noveno con tan sólo cinco victorias) y con la llegada de Jorge Fossati para los últimos tres encuentros de este torneo, la cara le cambió.

Terminaron cuartos en el Torneo Intermedio (un punto debajo de Racing) pero a lo largo de todo el Clausura se iban a convertir en verdaderos animadores del Campeonato Uruguayo.

El Clausura lo terminó ganando de punta a punta, logrando sumar 33 unidades y teniendo únicamente dos derrotas, ante MC Torque y Wanderers. El negriazul logró plasmar una muy buena idea de juego a lo largo del tramo final del año.

Durante el 2026, Liverpool cosechó 62 unidades a través de 17 victorias, 11 empates y 9 derrotas. Convirtió 49 goles (Federico Martinez el máximo goleador con siete tantos) mientras que recibió 34 goles en contra.

Los antecedentes de Racing y Liverpool en el 2026

A lo largo de este 2026, ambos equipos se enfrentaron en tres ocasiones dónde dejaron en claro que la paridad fue absoluta en cada uno de los encuentros.

El partido del Apertura que se jugó en el Parque Roberto, terminó con victoria para Racing por 1 a 0 con un tanto de Felipe Álvarez a los 89 minutos. Además, los partidos del Intermedio y Clausura que se jugaron en el Parque Viera, finalizaron empatados sin goles.