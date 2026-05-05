Todos los caminos conducen al Puskas Arena (Hungría) dónde el próximo sábado 30 de mayo se va a estar disputando la final de la Champions League. Arsenal se hizo fuerte como local, venció por la mínima al Atlético Madrid y de esta manera se transformó en el primer finalista de esta edición.
espera por Bayern o PSG
Arsenal venció a Atlético Madrid y es el primer finalista de la Champions League
El equipo londinense disputará la segunda final de la Champions League, accediendo a esta instancia luego de veinte años.