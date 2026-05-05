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Deportes arsenal | Champions League |

espera por Bayern o PSG

Arsenal venció a Atlético Madrid y es el primer finalista de la Champions League

El equipo londinense disputará la segunda final de la Champions League, accediendo a esta instancia luego de veinte años.

Arsenal finalista de la Champions League.

Arsenal finalista de la Champions League.
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Todos los caminos conducen al Puskas Arena (Hungría) dónde el próximo sábado 30 de mayo se va a estar disputando la final de la Champions League. Arsenal se hizo fuerte como local, venció por la mínima al Atlético Madrid y de esta manera se transformó en el primer finalista de esta edición.

El encuentro, que se disputó en el Emirates Stadium de Londres, se abrió sobre el final de la primera mitad. Un centro desde la izquierda cayó en lo pies de Leandro Trossard, y si bien su remate fue perfectamente contenido por Oblak, el rebote le quedó a Bukayo Saka que la empujó al fondo de la red.

Pese al empuje en la segunda mitad, y a un gol insólito marrado por Alexander Sorloth quien quedó solo ante un arco vacío pero terminó demorando el remate y un defensa logró desviar la jugada al córner.

Con esta victoria, Arsenal volverá a jugar una final de Champions League luego de 20 años. Su rival se conocerá mañana del choque entre Bayern Múnich y PSG.

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