Hijos de exiliados políticos uruguayos en Cuba reclaman fin del bloqueo

Acto de guerra

Se trata, afirman, de "un acto inaugural de una guerra no provocada y que la población de los Estados Unidos rechaza de forma contundente y mayoritaria".

Las amenazas de Trump contra Cuba, "representan una prueba incontestable de que Estados Unidos desconoce la soberanía de los países, pretendiendo someter a sangre y fuego a cualquier país que no le obedezca. No un territorio de naciones libres, sino un mero patio trasero sin derecho a la autodeterminación".

"Los hijos de uruguayas y uruguayos que nacimos en Cuba durante el exilio de nuestras familias, compartimos dos nacionalidades. Por derecho y por la ley. Las exhibimos con orgullo y con cariño, por Uruguay, de donde nuestros padres y madres debieron exilarse por la persecución de la dictadura, y por Cuba, que refugió a nuestras familias y nos dio a nosotros y nosotras una tierra donde nacer, crecer, educarnos y vivir hasta que nuestras familias pudieron volver a Uruguay", sostienen.

Nacidos en Cuba

"Como uruguayos y como cubanos, de sangre, corazón y patria, alertamos sobre la extraordinaria amenaza que se cierne sobre Cuba por parte de Estados Unidos y su irresuelta vocación imperial. Advertimos la catástrofe humanitaria que significaría una guerra contra una isla asediada durante más de medio siglo y convocamos a difundir, denunciar y movilizarse para que dejen a Cuba en paz", subrayan.

Ante esto exigen que "se levante el bloqueo genocida de forma inmediata y cesen las amenazas de agresión militar antes de que sea demasiado tarde".

"Porque “patria es humanidad”, es preciso defender a Cuba", concluyen.