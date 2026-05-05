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Política

solidaridad

Hijos de exiliados políticos uruguayos en Cuba reclaman fin del bloqueo

En una declaración pública los hijos e hijas de exiliados uruguayos en Cuba manifestaron su solidaridad con la isla y reclamaron el fin del bloqueo.

Solidaridad con Cuba.

Solidaridad con Cuba.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

"Porque “patria es humanidad”, es preciso defender a Cuba", afirman en una declaración el grupo de hijos e hijas de exiliados uruguayos en la isla al expresar su solidaridad con el pueblo cubano, sometido a un creciente bloqueo económico por parte del gobierno de Estados Unidos.

"Desde nuestro colectivo, integrado por quienes crecimos y nacimos en Cuba como consecuencia del exilio de nuestras familias durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay, denunciamos la gravísima escalada de agresiones que viene realizando Estados Unidos contra Cuba", señalan.

Indican, más adelante que "el viernes 1º Mayo, el mismo día en que dio a conocer un nuevo paquete de sanciones hacia Cuba y cualquier persona, empresa o nación del mundo que mantenga algún tipo de relación comercial, de inversión o presencia económica en la isla, (Donald) Trump ha repetido una amenaza bélica contra Cuba (...) A las inmensas movilizaciones del pueblo cubano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió amenazando con tomar el país de manera casi inmediata. Sugiriendo que enviará un portaaviones nuclear a la costa de Cuba, para forzar la capitulación del país y arrasar con su soberanía".

Acto de guerra

Se trata, afirman, de "un acto inaugural de una guerra no provocada y que la población de los Estados Unidos rechaza de forma contundente y mayoritaria".

Las amenazas de Trump contra Cuba, "representan una prueba incontestable de que Estados Unidos desconoce la soberanía de los países, pretendiendo someter a sangre y fuego a cualquier país que no le obedezca. No un territorio de naciones libres, sino un mero patio trasero sin derecho a la autodeterminación".

"Los hijos de uruguayas y uruguayos que nacimos en Cuba durante el exilio de nuestras familias, compartimos dos nacionalidades. Por derecho y por la ley. Las exhibimos con orgullo y con cariño, por Uruguay, de donde nuestros padres y madres debieron exilarse por la persecución de la dictadura, y por Cuba, que refugió a nuestras familias y nos dio a nosotros y nosotras una tierra donde nacer, crecer, educarnos y vivir hasta que nuestras familias pudieron volver a Uruguay", sostienen.

Nacidos en Cuba

"Como uruguayos y como cubanos, de sangre, corazón y patria, alertamos sobre la extraordinaria amenaza que se cierne sobre Cuba por parte de Estados Unidos y su irresuelta vocación imperial. Advertimos la catástrofe humanitaria que significaría una guerra contra una isla asediada durante más de medio siglo y convocamos a difundir, denunciar y movilizarse para que dejen a Cuba en paz", subrayan.

Ante esto exigen que "se levante el bloqueo genocida de forma inmediata y cesen las amenazas de agresión militar antes de que sea demasiado tarde".

"Porque “patria es humanidad”, es preciso defender a Cuba", concluyen.

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