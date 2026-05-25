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Deportes Roland Garros | Zverev | Swiatek

arrancó el segundo del año

Comenzó el Roland Garros y ya hay sorpresas

Solana Sierra venció a Raducanu y sumó su primer triunfo en Roland Garros. Novak Djokovic y Zverev comenzaron con el pie derecho.

Djokovic comenzó con el pie derecho el Roland Garros.

Djokovic comenzó con el pie derecho el Roland Garros.

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Caras y Caretas Diario

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Este domingo comenzó a disputarse el segundo Grand Slam del circuito mundial del tenis, el Roland Garros. Con la ausencia del bicampeón, Carlos Alcaraz, por lesión, ya en los primeros dos días de competencia hubo resultados sorpresivos tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

Si bien le costó el comienzo del partido, Novak Djokovic logró imponerse en cuatro sets (5-7, 7-5, 6-1 y 6-4) ante el frances Mpetshi Perricard. Ahora deberá enfrentarse a Royer, también de Francia.

El otro que comenzó con el pie derecho, es el segundo preclasificado, Alexander Zverev, que venció en sets corridos a Bonzi. El alemán se estará midiendo en la segunda ronda al checo Machac.

Entre otros resultados, se destacaron los triunfos de Fonseca ante Pavlovic, de Rublev ante el peruano Buse, de Alexander de Minaur frente al británico Samuel, Ben Shelton ante Aguilar y la victoria de Francisco Cerundolo ante Van de Zandschlup.

La gran sorpresa en esta primera ronda, sin duda fue la derrota del estadounidense Taylor Fritz (preclasificado número siete) quien cayó a manos de su compatriota Basavareddy.

Próximos partidos destacados

  • 08:30 - Muller (FRA) vs Tsitsipas (GRE)
  • 09:00 - Bublik (KAZ) vs Struff (ALE)
  • 09:00 - Garin (CHI) vs Tien (USA)
  • 10:30 - Auger-Aliassime (CAN) vs Altmaier (ALE)
  • 15:15 - Sinner (ITA) vs Tabur (FRA)

El cuadro femenino del Roland Garros

Este fin de semana también dio inicio al cuadro femenino del torneo cuya gran sorpresa fue la victoria de la joven argentina, Solana Sierra, quien se impuso ante la británica Emma Raducano por 6-0 y 7-6. La argentina deberá medirse en la próxima instancia a la italiana Jasmine Paolini.

Además, la número dos del mundo, Elena Rybakina venció sin mayores problemas a Erjavec para acceder a la próxima ronda en dónde la espera Starodubtseva. También ganó con claridad y avanzó, Iga Swiatek, quien se impuso a Jones.

La colombiana Camila Osorio se impuso de manera sorpresiva a la rusa Alexandrova y avanzó a la siguiente ronda en dónde enfrentará a Putintseva. Las otras sudamericanas que tuvieron acción pero no lograron avanzar fueron la colombiana Arango y la brasilera Haddad Maia.

Próximos partidos destacados

  • 07:00 - Sabalenka (BLR) vs Bouzas Maneiro (ESP)
  • 07:30 - Siegmund (ALE) vs Osaka (JPN)
  • 10:00 - Gauff (USA) vs Townsend (USA)
  • 10:30 - Birrell (AUS) vs Pegula (USA)

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