Comenzó el Roland Garros y ya hay sorpresas

Entre otros resultados, se destacaron los triunfos de Fonseca ante Pavlovic, de Rublev ante el peruano Buse, de Alexander de Minaur frente al británico Samuel, Ben Shelton ante Aguilar y la victoria de Francisco Cerundolo ante Van de Zandschlup.

La gran sorpresa en esta primera ronda, sin duda fue la derrota del estadounidense Taylor Fritz (preclasificado número siete) quien cayó a manos de su compatriota Basavareddy.

Próximos partidos destacados

08:30 - Muller (FRA) vs Tsitsipas (GRE)

09:00 - Bublik (KAZ) vs Struff (ALE)

09:00 - Garin (CHI) vs Tien (USA)

10:30 - Auger-Aliassime (CAN) vs Altmaier (ALE)

15:15 - Sinner (ITA) vs Tabur (FRA)

El cuadro femenino del Roland Garros

Este fin de semana también dio inicio al cuadro femenino del torneo cuya gran sorpresa fue la victoria de la joven argentina, Solana Sierra, quien se impuso ante la británica Emma Raducano por 6-0 y 7-6. La argentina deberá medirse en la próxima instancia a la italiana Jasmine Paolini.

Además, la número dos del mundo, Elena Rybakina venció sin mayores problemas a Erjavec para acceder a la próxima ronda en dónde la espera Starodubtseva. También ganó con claridad y avanzó, Iga Swiatek, quien se impuso a Jones.

La colombiana Camila Osorio se impuso de manera sorpresiva a la rusa Alexandrova y avanzó a la siguiente ronda en dónde enfrentará a Putintseva. Las otras sudamericanas que tuvieron acción pero no lograron avanzar fueron la colombiana Arango y la brasilera Haddad Maia.

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