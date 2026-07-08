Así quedaron definidos los cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos — jueves 9 de julio, en el Boston Stadium (Foxborough). Los europeos superaron a Paraguay, mientras que los africanos eliminaron a uno de los tres anfitriones del torneo, Canadá, por 3-0.

— jueves 9 de julio, en el Boston Stadium (Foxborough). Los europeos superaron a Paraguay, mientras que los africanos eliminaron a uno de los tres anfitriones del torneo, Canadá, por 3-0. España vs. Bélgica — viernes 10 de julio, en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium). La Roja avanzó por la mínima ante Portugal, con un gol agónico de Mikel Merino que puso fin al Mundial de Cristiano Ronaldo, mientras que los Diablos Rojos golearon 4-1 a Estados Unidos, con anotaciones de Lukaku, Vanaken y un doblete de De Ketelaere.

— viernes 10 de julio, en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium). La Roja avanzó por la mínima ante Portugal, con un gol agónico de Mikel Merino que puso fin al Mundial de Cristiano Ronaldo, mientras que los Diablos Rojos golearon 4-1 a Estados Unidos, con anotaciones de Lukaku, Vanaken y un doblete de De Ketelaere. Noruega vs. Inglaterra — sábado 11 de julio, en el Miami Stadium. Los escandinavos, con un doblete de Erling Haaland, sorprendieron al eliminar a Brasil 2-1, partido que además marcó el anuncio del retiro de Neymar de la selección. Inglaterra, por su parte, superó 3-2 a México en un vibrante encuentro en el Estadio Azteca.

— sábado 11 de julio, en el Miami Stadium. Los escandinavos, con un doblete de Erling Haaland, sorprendieron al eliminar a Brasil 2-1, partido que además marcó el anuncio del retiro de Neymar de la selección. Inglaterra, por su parte, superó 3-2 a México en un vibrante encuentro en el Estadio Azteca. Argentina vs. Suiza — sábado 11 de julio, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. La albiceleste, vigente campeona, venció 3-2 a Egipto con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, mientras que Suiza dejó en el camino a Colombia tras un 0-0 en el tiempo reglamentario, resuelto 4-3 en los penales.

De acuerdo con el cuadro de eliminación, el ganador del duelo entre Francia y Marruecos se medirá en semifinales con el vencedor de España vs. Bélgica, mientras que el ganador de Noruega vs. Inglaterra enfrentará al que avance entre Argentina y Suiza.

El partido por el tercer puesto está programado para el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que la gran final se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey.