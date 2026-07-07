DT de Egipto explosivo contra la FIFA: "Quieren que siga Messi en el Mundial por marketing"

El Mundial para Messi

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan fue lapidario al hacer referencia a una evaluación sobre el partido y las polémicas, apuntando directamente contra la FIFA.

“Éramos mejores, pero el fútbol no es justo, tal vez la FIFA quiere que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por el marketing", apuntó.

El arbitraje y el VAR

Hossam Hassan fue duro al referirse a las actuaciones que tuvieron François Letexier y Jerome Brisard, árbitro y árbitro VAR del encuentro. "Lo que le dije al árbitro fue solo que esto es injusto. Estaba diciendo que tal vez él tenía un marcador en mente. Tal vez tenga algo que ocultar. Quien tiene algo que ocultar, a veces falla en ocultarlo. Eso fue lo que sentí", manifestó.

"No ha habido un juego limpio, no ha habido respeto. Se desestimó un penalti, que debería haber sido revisado por el VAR, el segundo gol fue anulado sorprendentemente, por algún motivo" dijo.

“Todos hemos visto ese agarrón y ni siquiera entró el VAR para ver si había que anular ese gol. ¿Por qué no hay justicia en el fútbol? No me convence este resultado. No me convence cómo se ha desarrollado el partido. Se nos ha tratado de manera injusta, hemos sufrido una injusticia", afirmó.