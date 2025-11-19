Así se jugará el repechaje para el Mundial

Este jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA, ubicada en Zúrich (Suiza), se estará realizando el sorteo para conocer los cruces del repechaje para el Mundial 2026. Esta instancia contempla representantes de todas las confederaciones, excluyendo a la UEFA.
Los equipos clasificados son Bolivia, Jamaica, Surinam, Nueva Caledonia, Irak y RD del Congo. En este caso, Concacaf posee dos cupos al ser la confederación anfitriona.
Los partidos se jugarán en el mes de marzo del 2026, en dos sedes neutrales que serán en México. Una de las sedes serán en el Estadio Akron (Guadalajara) mientras que los otros partidos serán en la ciudad de Monterrey, más precisamente en el Estadio BBVA.
¿Cómo se juega el repechaje?
Para esta instancia se disputarán dos llaves con semifinal y final, en donde el ganador obtendrá un lugar en el próximo Mundial. Las dos mejores selecciones en el ranking FIFA, serán colocadas en la final de cada llave, y aguardarán por el ganador de la semifinal.
De esta manera, Irak y RD del Congo (por el ranking) ya están en la final. Sus rivales saldrán de los ganadores de semifinales en el que Surinam y Jamaica no se pueden enfrentar entre sí, por lo que lo harán ante Bolivia o Nueva Caledonia.