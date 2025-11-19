Así se jugará el repechaje para el Mundial

¿Cómo se juega el repechaje?

Para esta instancia se disputarán dos llaves con semifinal y final, en donde el ganador obtendrá un lugar en el próximo Mundial. Las dos mejores selecciones en el ranking FIFA, serán colocadas en la final de cada llave, y aguardarán por el ganador de la semifinal.

De esta manera, Irak y RD del Congo (por el ranking) ya están en la final. Sus rivales saldrán de los ganadores de semifinales en el que Surinam y Jamaica no se pueden enfrentar entre sí, por lo que lo harán ante Bolivia o Nueva Caledonia.