Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Racing | Peñarol | estadio

Atención Academia

Así será el protocolo para la parcialidad de Racing ante el partido contra Peñarol

Racing visitará a Peñarol en el Campeón del Siglo este martes a las 21:30 por el partido de Ida de la Copa Libertadores.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección de la Policía Nacional estableció un protocolo para el ingreso de la parcialidad de Racing al Estadio Campeón del Siglo para enfrentar a Peñarol. El partido, que corresponde a la ida de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025, se disputará este martes 12 de agosto a las 21:30 horas.

El protocolo indica que el punto de concentración para los hinchas de Racing será el Parque Franklin D. Roosevelt. La hora de concentración está estipulada para las 14:00 horas. El traslado de los buses hacia el estadio se realizará entre las 15:00 y las 17:30 horas. Las autoridades advierten que aquellos que lleguen fuera de este horario podrán ingresar al estadio una vez que el partido haya comenzado y solo cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Es importante destacar que los hinchas solo podrán ingresar al estadio en los buses contratados desde el punto de concentración. No se permitirá el acceso a la zona del estadio en vehículos particulares, transporte público o a pie.

Se ha hecho un llamado a los parciales para que respeten los horarios establecidos para la concentración, los traslados y el ingreso, con el fin de evitar contratiempos en la operativa. Además, se exhorta a quienes no tengan el ticket de ingreso (QR) a no asistir al evento deportivo. Las autoridades realizarán controles tanto en territorio nacional como en el estadio para asegurar el normal desarrollo de las actividades.

PROTOCOLO PARCIALIDAD RACING CLUB

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar