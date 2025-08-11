Así será el protocolo para la parcialidad de Racing ante el partido contra Peñarol

El protocolo indica que el punto de concentración para los hinchas de Racing será el Parque Franklin D. Roosevelt. La hora de concentración está estipulada para las 14:00 horas. El traslado de los buses hacia el estadio se realizará entre las 15:00 y las 17:30 horas. Las autoridades advierten que aquellos que lleguen fuera de este horario podrán ingresar al estadio una vez que el partido haya comenzado y solo cuando las condiciones de seguridad lo permitan.