La dura derrota clásica del sábado, llevó a un momento tambaleante en Nacional, en el que algunos dirigentes pusieron en duda la continuidad de Pablo Peirano como el entrenador del plantel principal. Sin embargo, luego de una reunión, este lunes se dio la confianza al entrenador.
Ratificaron la confianza de Pablo Peirano que seguirá siendo entrenador de Nacional
Ricardo Vairo, Flavio Perchman y Sebastián Eguren dieron el visto bueno para que Pablo Peirano siga al frente del plantel principal de Nacional.