Deportes Pablo Peirano |

Ratificaron la confianza de Pablo Peirano que seguirá siendo entrenador de Nacional

Ricardo Vairo, Flavio Perchman y Sebastián Eguren dieron el visto bueno para que Pablo Peirano siga al frente del plantel principal de Nacional.

Por Redacción Caras y Caretas

La dura derrota clásica del sábado, llevó a un momento tambaleante en Nacional, en el que algunos dirigentes pusieron en duda la continuidad de Pablo Peirano como el entrenador del plantel principal. Sin embargo, luego de una reunión, este lunes se dio la confianza al entrenador.

Según supo Caras y Caretas, durante una reunión entre autoridades del club, Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente de la institución junto al Mánager deportivo, Sebastián Eguren, le dieron un voto de confianza por lo que Pablo Peirano seguirá siendo el entrenador de Nacional.

Los número de Peirano al frente de Nacional son muy buenos, y es la derrota ante Peñarol del pasado sábado, fueron los primeros puntos que perdió en el Campeonato Uruguayo desde que asumió como técnico de Nacional.

