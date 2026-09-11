Rampla y la SAD: un contrato "a espaldas de los socios" y un club "sin funciones directivas"

En cuánto a lo que se espera para el futuro del club, Acevedo fue lapidario y aseguró que lo que quieren es recuperar la identidad del club, principalmente el corazón del hincha de Rampla Juniors "que se nos fue sustraído".

"Estamos dispuesto a que nos intervenga el MEC porque hay motivos de sobra. No podemos permitir que nos priven de elegir el destino de la institución que es de los socios. No se merece realmente este desenlace triste que sabemos que hoy es Rampla y mañana son la mayoría de los clubes", apuntó.

El contrato con la SAD y la denuncia ante el MEC

Acevedo recordó que "la misma Asamblea que resolvió firmar el contrato es la misma que un año después, a la vista de cómo venían los acontecimientos en noviembre del 2025 resuelve, según consta en actas, por una abrumadora mayoría de socios de 108 a 8, proceder a activar las cláusulas de rescisión del contrato unilateral por un flagrante incumplimiento que está más que demostrado".

Explicó que luego de que la directiva de Rampla Juniors resolviera no cumplir lo mandatado por los socios, sumado a los incumplimientos de un contrato que fue firmado "a espaldas de la gente", un grupo de socios decidió presentar una denuncia ante el MEC.

El asambleíta reveló que a los socios les llevó ocho meses poder acceder al contrato con la SAD, cuando según la ley "se tiene que aprobar punto a punto, artículo por artículo, en una asamblea general, cuestión que no ocurrió".

"Es un ejemplo extremo de lo que es la privatización del fútbol, dónde se lo pone como mercancía para el negocios de unos pocos vivos, en desmedro de una pasión popular. Es algo que nos tiene muy preocupados", agregó.

¿Cómo está Rampla Juniors hoy?

Deportivamente, Rampla Juniors atraviesa un pésimo presente en la Primera Amateur, pero institucionalmente la crisis en absoluta. Acevedo detalló que el año pasado los socios no recibían información pero que en este 2026 "el club no tiene siquiera funciones directivas, con una serie de irregularidades impresionantes y una dirigencia que tiene menos miembros de los que debería".

A todo esto se le suma que Rampla Juniors hoy "está intervenido por un síndico que está organizando un concurso de acreedores".

"No se puede permitir que Rampla pierda lo poco que tiene por la aventura de algunos que vinieron a hacer negocio, a desmantelar el club y que además ahora están desaparecidos", se explayó.

Acevedo explicó que "nunca supimos cuanta plata realmente entró al club" y que de las deudas que se tiene hoy, el 80% del pasivo pertenece a una deuda con el BPS "histórica" que se puede "manejar" siempre y cuando "se emprolijen las cosas y podamos demostrar voluntad de pago".