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Sociedad salud | guerra | riesgo

Advertencia en la salud pública

"La guerra de bandas pone en riesgo al personal de la salud", alertó Martín Pereira

El dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), habló del ataque a tiros del sábado contra un paciente que era trasladado en ambulancia.

Martín Pereira, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

Martín Pereira, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

 Maria Revello / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, manifestó en una rueda de prensa que “la guerra de bandas o ajuste de cuentas pone en riesgo al personal de la salud”. Además, señaló que deben ingresar cada vez a más barrios con custodia policial.

Pereira también se refirió al ataque a tiros contra una ambulancia ocurrido el sábado pasado, el cual que iba dirigido al paciente trasladado, según informaron desde el sindicato, aunque para confirmar esa hipótesis esperan un informe del Ministerio del Interior.

Pereira comentó que el paciente trasladado (víctima del ataque) se fue del Hospital Maciel por sus propios medios y sin el alta médica a las 24 horas de haber ingresado.

A su vez recordó que dentro del Hospital de Durazno hubo un ataque con disparos de arma de fuego contra una persona que estaba allí.

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