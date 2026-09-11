El dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, manifestó en una rueda de prensa que “la guerra de bandas o ajuste de cuentas pone en riesgo al personal de la salud”. Además, señaló que deben ingresar cada vez a más barrios con custodia policial.
Advertencia en la salud pública
"La guerra de bandas pone en riesgo al personal de la salud", alertó Martín Pereira
El dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), habló del ataque a tiros del sábado contra un paciente que era trasladado en ambulancia.