Sueña con el milagro: Progreso derrotó a Albion que falló un penal en la hora

Enorme triunfo de Progreso como visitante ante Albion en el Estadio Luis Franzini. Los de La Teja vencieron al pionero por la mínima en un partido electrizante, y sueñan con el milagro de la permanencia en la máxima categoría del fútbol uruguayo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Nada más comenzar el partido hubo dos goles anulados a instancias de VAR en menos de cinco minutos. Primero un tanto para Progreso que no subió al marcador por infracción en el comienzo de la jugada y luego un gol de Albion que no fue convalidado por offside de quien definía.
A los 22 minutos definitivamente se iba a abrir el marcador e iba a ser a favor de Progreso. Una espectacular jugada individual de De León por derecha, centró para Viana que conectó de cabeza, atajó muy bien Sebastián Jaume y en el rebote iba a aparecer Nahuel López para empujar la pelota al fondo de la red.
El segundo tiempo se hizo de ida y vuelta, con buenos momentos por parte de ambos equipos. Progreso lastimando de contragolpe y Albion con sus armas, inquietó en reiteradas ocasiones el arco defendido por Bacchia que se transformó en figura.
Los minutos finales fueron electrizantes, y con el tiempo consumado, Burgos asistió nuevamente al VAR y debido a una clara mano dentro del área, sancionó penal para Albion. Álvaro López tuvo el empate en sus pies, pero el remate se fue por arriba del travesaño dejando a Albion con las manos vacías.
Un triunfo que vale oro para Progreso. Si bien su situación es sumamente complicada, ganó su segundo partido al hilo y sueña con el milagro. Albion aún no sumó en el Clausura y comienza a complicarse en el descenso.
Albion
Sebastián Jaume, Román Gutiérrez (46′ Federico Puente), Matías De Los Santos (46′ Brandon Llana), Pablo Lacoste, José Álvarez (59′ Briam Acosta), Pablo Alcoba, Francisco Ginella (69′ Ignacio Neira), Hernán Toledo, Sebastián Costa (59′ Agustín Vera), Carlos Airala y Álvaro López.
DT: Federico Nieves.
Progreso
Renzo Bacchia, Emiliano Álvarez (83′ Gianfranco Trasante), Mauro Martín, Hernán Carroso, Ayrton Cougo, Agustín Pinheiro, Ramiro Cristóbal (83′ Agustín Codagnone), Agustín Ocampo (73′ Nahuel Acosta), Nahuel López (83′ Lorenzo Couture), Facundo De León y Lucas Viana (83′ Maximiliano Juambeltz).
DT: Tabaré Silva.