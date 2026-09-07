Sueña con el milagro: Progreso derrotó a Albion que falló un penal en la hora

El segundo tiempo se hizo de ida y vuelta, con buenos momentos por parte de ambos equipos. Progreso lastimando de contragolpe y Albion con sus armas, inquietó en reiteradas ocasiones el arco defendido por Bacchia que se transformó en figura.

Los minutos finales fueron electrizantes, y con el tiempo consumado, Burgos asistió nuevamente al VAR y debido a una clara mano dentro del área, sancionó penal para Albion. Álvaro López tuvo el empate en sus pies, pero el remate se fue por arriba del travesaño dejando a Albion con las manos vacías.

Un triunfo que vale oro para Progreso. Si bien su situación es sumamente complicada, ganó su segundo partido al hilo y sueña con el milagro. Albion aún no sumó en el Clausura y comienza a complicarse en el descenso.

Albion

Sebastián Jaume, Román Gutiérrez (46′ Federico Puente), Matías De Los Santos (46′ Brandon Llana), Pablo Lacoste, José Álvarez (59′ Briam Acosta), Pablo Alcoba, Francisco Ginella (69′ Ignacio Neira), Hernán Toledo, Sebastián Costa (59′ Agustín Vera), Carlos Airala y Álvaro López.

DT: Federico Nieves.

Progreso

Renzo Bacchia, Emiliano Álvarez (83′ Gianfranco Trasante), Mauro Martín, Hernán Carroso, Ayrton Cougo, Agustín Pinheiro, Ramiro Cristóbal (83′ Agustín Codagnone), Agustín Ocampo (73′ Nahuel Acosta), Nahuel López (83′ Lorenzo Couture), Facundo De León y Lucas Viana (83′ Maximiliano Juambeltz).

DT: Tabaré Silva.