Atlético Mineiro venció en la hora a Juventud y lo complicó en la Sudamericana

De ahí en más, los pedrenses hicieron méritos de sobra para llevarse un punto de Belo Horizonte. Sin embargo, cuando se jugaba el primer minuto del tiempo adicional, Mateo Cassierra conectó de cabeza un centro desde la derecha para darle el triunfo a Atlético Mineiro.

Juventud de Las Piedras aún no ha podido sumar en esta edición de la Copa Sudamericana. Volverá a jugar el próximo miércoles 29 de abril cuando desde las 19:00 horas reciba a Academia Puerto Cabello de Venezuela.

Grupo B: Cienciano 4pts, Puerto Cabello 3 pts, Atlético Mineiro 3pts, Juventud 1pts.

Atlético Mineiro

Everson, Alan Franco, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Renán Lodi, Tomás Pérez (83’ Alexsander), Victor Hugo Gomes (70’ Dudú), Bernard (60’ Gustavo Scarpa), Reinier (70’ Mateo Cassierra), Tomás Cuello y Caua Soares (60’ Hulk).

DT: Eduardo Domínguez.

Juventud

Sebastián Sosa, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino, Emanuel Cecchini, Facundo Pérez (82’ Pablo Lago), Mateo Izaguirre (67’ Leonel Roldán), Juan Boselli (60’ Gonzalo Gómez), Alejo Cruz (82’ Gastón Pereiro) y Fernando Mimbacas (60’ Sebastián Guerrero).

DT: Sergio Blanco.