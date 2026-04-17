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Deportes Atlético Mineiro |

luchó pero no pudo

Atlético Mineiro venció en la hora a Juventud y lo complicó en la Sudamericana

Facundo Pérez marcó el único gol de Juventud de Las Piedras que aún no pudo ganar en la Sudamericana. Volverá a jugar el próximo miércoles 29 de abril.

Bernard, autor del primer gol de Atlético Mineiro ante Juventud.

Bernard, autor del primer gol de Atlético Mineiro ante Juventud.

 @SudamericanaBR
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Otra vez, un gol en la hora privó a Juventud de Las Piedras de llevarse el pedrense. Este jueves, el pedrense resistió pero sobre el final del encuentro, Atlético Mineiro se llevó su primera victoria en esta edición de la Copa Sudamericana.

El equipo de Blanco mostró una gran solidez defensiva, en la que pasó pocas zozobras. Sobre el final de la primera mitad, un envío largo para Bernard cayó dentro del área, el delantero se sacó a dos rivales de arriba y marcó el primer tanto para los locales.

Pero Juventud iba a lograr igualar apenas comenzó el segundo tiempo. Un horror defensivo galo dejó una situación inmejorable para Facundo Perez, quien remató cruzado y puso la igualdad en el marcador.

De ahí en más, los pedrenses hicieron méritos de sobra para llevarse un punto de Belo Horizonte. Sin embargo, cuando se jugaba el primer minuto del tiempo adicional, Mateo Cassierra conectó de cabeza un centro desde la derecha para darle el triunfo a Atlético Mineiro.

Juventud de Las Piedras aún no ha podido sumar en esta edición de la Copa Sudamericana. Volverá a jugar el próximo miércoles 29 de abril cuando desde las 19:00 horas reciba a Academia Puerto Cabello de Venezuela.

Grupo B: Cienciano 4pts, Puerto Cabello 3 pts, Atlético Mineiro 3pts, Juventud 1pts.

Atlético Mineiro

Everson, Alan Franco, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Renán Lodi, Tomás Pérez (83’ Alexsander), Victor Hugo Gomes (70’ Dudú), Bernard (60’ Gustavo Scarpa), Reinier (70’ Mateo Cassierra), Tomás Cuello y Caua Soares (60’ Hulk).

DT: Eduardo Domínguez.

Juventud

Sebastián Sosa, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino, Emanuel Cecchini, Facundo Pérez (82’ Pablo Lago), Mateo Izaguirre (67’ Leonel Roldán), Juan Boselli (60’ Gonzalo Gómez), Alejo Cruz (82’ Gastón Pereiro) y Fernando Mimbacas (60’ Sebastián Guerrero).

DT: Sergio Blanco.

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