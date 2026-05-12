Luego de la dura derrota sufrida en el Gran Parque Central, sumado al mal momento deportivo e institucional, Alejandro Apud dejó de ser el entrenador de Cerro. Es el segundo entrenador que deja la institución albiceleste en lo que va de esta temporada.
cayó el segundo en el albiceleste
Cerro sin DT: Alejandro Apud dejó su cargo tras la derrota ante Nacional
Alejandro Apud había llegado a Cerro tras la salida de Abeijón durante la disputa del Apertura. Dirigió ocho partidos en dónde consiguió ocho puntos.