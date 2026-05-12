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Deportes Apud | Alejandro Apud |

cayó el segundo en el albiceleste

Cerro sin DT: Alejandro Apud dejó su cargo tras la derrota ante Nacional

Alejandro Apud había llegado a Cerro tras la salida de Abeijón durante la disputa del Apertura. Dirigió ocho partidos en dónde consiguió ocho puntos.

Alejandro Apud dejó de ser el DT de Cerro.

Alejandro Apud dejó de ser el DT de Cerro.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Luego de la dura derrota sufrida en el Gran Parque Central, sumado al mal momento deportivo e institucional, Alejandro Apud dejó de ser el entrenador de Cerro. Es el segundo entrenador que deja la institución albiceleste en lo que va de esta temporada.

Apud había llegado tras la salida de Nelson Abeijón en el transcurso del primer torneo del año. Al frente del club, dirigió ocho encuentros de los cuáles ganó dos, empató dos y perdió en cuatro ocasiones.

Cerro está comprometido con los promedios, y deberá enfrentar el segundo tramo del año con el objetivo de sumar para salir del pozo. De esta manera, buscará un entrenador para sustituir a Apud.

Según informó el club, las partes "han decidido rescindir de mutuo acuerdo el contrato que los vinculaba hasta el final de la presente temporada".

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